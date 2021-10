Sao Paulo annonce le départ de Hernán Crespo

13/10/2021 à 22:09 CEST

Sao Paulo a annoncé ce mercredi le départ « d’un commun accord » du sélectionneur argentin Hernan Crespo, après une série de mauvais résultats qui ont laissé l’équipe au bord de la relégation dans le championnat brésilien.

« D’un commun accord, Hernán Crespo quitte le commandement de Sao Paulo », a rapporté le club de São Paulo sur les réseaux sociaux.

La décision a été prise à l’issue d’une rencontre entre l’entraîneur de 46 ans et le conseil d’administration du Tricolor de Morumbí.

Crespo a repris le banc de Sao Paulo en février dernier et il a bien démarré avec la conquête du Championnat Paulista, l’un des tournois régionaux les plus importants du Brésil, qui réunit les meilleures équipes de l’état de Sao Paulo.

Cependant, il n’a pas fini de canaliser le parcours en Ligue, dans laquelle il est actuellement en treizième position, avec 30 points, seulement trois au-dessus des places de relégation en deuxième division, après 25 matchs disputés.

Au cours des quatre derniers matchs, l’équipe de São Paulo n’a pas dépassé le tirage au sort, qui a fini par forcer sa sortie.

Ainsi, Crespo quitte Sao Paulo après huit mois et 53 matchs, avec un bilan de 24 victoires, 19 nuls et 10 défaites.

« Sao Paulo remercie » Crespo et sa commission technique pour « le travail et le dévouement dont ils ont fait preuve tout au long de la période où ils ont défendu nos couleurs, et pour la conquête du titre régional, un triomphe qui n’avait pas été obtenu depuis 2005 », a déclaré l’entité . . .

« Immédiatement, le club ouvrira un processus pour trouver un nouvel entraîneur sur le marché », a-t-il ajouté.

Crespo, buteur historique de l’équipe nationale argentine, a débuté sa carrière comme entraîneur dans les catégories inférieures du Calcio italien.

Plus tard, il est retourné dans son pays pour commander le Banfield et, plus tard, la Défense et la Justice, en janvier de l’année dernière.

Avec le Falcon, il a remporté la Coupe d’Amérique du Sud après avoir battu Lanús, également argentin, 3-0.

Né dans la ville de Floride, Crespo a rompu en tant que joueur dans les catégories inférieures de River Plate, mais a rapidement fait le saut vers le football italien, dans lequel il est devenu une star internationale, avec des déplacements à Parme, Lazio, Inter, Milan et Gênes.

Il a également défendu les couleurs de l’anglais Chelsea.