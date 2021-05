Sao Paulo brise le jinx et conquiert le championnat Paulista

23/05/2021 à 23:15 CEST

De la Copa Sudamericana 2012 au Championnat Paulista 2021. Le voyage de Sao Paulo dans le désert de huit saisons vierges s’est terminé ce dimanche. Il a battu à juste titre un Palmeiras flou (2-0), avec des buts de Luan Oui Luciano et a remporté le titre régional le plus important au Brésil, après le 0-0 au match aller.

Hernán Crespo est arrivé et a embrassé le saut. Le charismatique sélectionneur argentin, qui venait de remporter la Coupe d’Amérique du Sud avec Défense et Justice, l’a bien compris depuis qu’il a pris les rênes en février d’une équipe très touchée moralement, après avoir mal perdu le Brasileirao.

L’objectif était de remporter, quel qu’il soit, le premier titre en jeu. Et ce n’était autre que le championnat Paulista. Pour cela, l’équipe remplaçante est venue s’aligner lors du dernier match de la phase de groupes des Liberadores, ce qui peut signifier perdre la première position et un pire centre en huitièmes de finale. Tout sacrifice était le bienvenu, même si le titre régional est, en théorie, le moins important de la saison.

Cela faisait 16 ans que l’équipe Morumbi avait remporté le championnat Paulista. Et Dani Alves, absent en raison d’une gêne au genou, a pu décrocher son premier titre pour Sao Paulo, où il est arrivé en août 2019 du PSG.

Palmeiras, quant à lui, a perdu le troisième titre en jeu de la saison, après avoir chuté en Supercopa do Brasil, contre Flamengo, et en Recopa Sudamericana, contre Defensa y Justicia. Encore une fois l’équipe portugaise Abel Ferreira, qui venait de remporter les Libertadores et la Copa do Brasil, a une nouvelle fois montré une image vulgaire et spéculative. L’équipe est décédée.

Il est vrai qu’au Libertadores, Verdao est déjà en huitièmes de finale, mais ce sont trop de déceptions pour l’équipe la plus chère du football brésilien. Il sera temps de réfléchir et de retrouver la faim pour Brasileirao, qui commence le week-end prochain, et où Palmeiras a l’obligation de donner un pouls à Flamengo et d’essayer de rompre avec son hégémonie des deux dernières années.