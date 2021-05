Sao Paulo et Argentinos Juniors dominent leurs groupes

30/04/2021 à 06:37 CEST

.

le Sao Paulo, de l’entraîneur argentin Hernán Crespo et avec l’expérimenté Dani Alves à la une, dépassé ce jeudi par 2-0 face aux Rentistas uruguayens et reste imparable dans le groupe E de la Copa Libertadores de football en ajoutant sa deuxième victoire dans le même nombre de matchs. Les buts qui laissent Sao Paulo en tête du groupe ont été l’oeuvre de l’attaquant Pablo, à 37 minutes, et de l’ailier Reinaldo, sur penalty à 89. Avec la victoire dans le “géant” de Morumbí sur la “charrúa” équipe, l’équipe de São Paulo reste seule en première position avec deux unités devant l’Argentin Racing, qui a battu ce mercredi le Péruvien Sporting Cristal 2-1 à domicile, dernier du groupe sans marquer de points. Les élèves de l’ancien international argentin Crespo, qui ont ajouté huit victoires consécutives en ajoutant le Libertadores et le championnat Paulista, avaient battu le Sporting Cristal 0-3 lors du premier match. Rentistas, quant à lui, était à égalité à domicile, 1-1, contre le Racing, restant désormais avec un point au classement.

À Sao Paulo, le défenseur expérimenté Miranda, ancien de l’Atlético de Madrid, est apparu comme partant, qui a remplacé le Leo blessé. Un autre qui n’a pas pu jouer dans l’équipe brésilienne en raison de problèmes physiques était le côté colombien Luis Manuel Orejuela.

Avec un rival sur la défensive, mais tranchant dans leurs contre-attaques, Sao Paulo a eu du mal à marquer et le but est venu à la 37e minute dans un jeu commencé par Dani Alves et est parti Paul Libre de marquer sur le gardien de but en visite Nicolás Rossi, qui remplaçait le blessé Yonatan Irrazábal.

Au début de la seconde période, l’arbitre chilien Nicolás Guzmán expulsé Agustín Acosta pour un double carton jaune. Même avec un homme en moins, l’entraîneur visiteur Martín Varini a élevé son équipe pour chercher un match nul en seconde période et mettre en danger le but de Thiago Volpi, même si l’occasion la plus claire était pour Sao Paulo de se développer avec l’Équatorien Joao Rojas, qui était entré par l’Argentin Martín Benítez.

Dans la minute 89, Reinaldo il a été prolongé par une exécution impeccable d’un penalty après que l’arbitre a sanctionné un penalty, à la main dans la zone de Mario García, après un Chilien d’Igor Gomes. Le “Tricolore Paulista” va désormais défendre la direction le 5 mai lors de sa visite au Racing pour la troisième journée, tandis que les Rentistas chercheront leur rebond au classement le même jour lorsqu’ils recevront au fond du Juan Domingo Perón le Sporting Cristal.

La course bat un Sporting Cristal supérieur

le Argentine Racing Club, avec 10 joueurs presque toute la seconde mi-temps à la suite de l’expulsion de Lucas Orban, il a remporté ce jeudi par 2-1 face au Sporting Cristal Péruvien, qui a été supérieur pendant la majeure partie du match. Les Argentins, emmenés par Juan Antonio Pizzi et en manque de joie dans une saison irrégulière, ont ajouté leur première victoire dans le groupe E du tournoi et accumulent quatre points, tandis que le Sporting Cristal du Colombien Roberto Mosquera est dernier, sans points dans leur casier après de deux jours.

Le Racing a pris un bon départ à Presidente Perón, une arène imposante malgré l’absence de public. Ceux de Pizzi ont imposé leur localité très tôt, à 13 minutes, ils sont remontés sur le tableau d’affichage avec une bonne tête du côté droit Juan José Cáceres, 20 ans.

Le but a cédé la place à une période de peu d’occasions et de jeu difficile des deux équipes, tandis que les Péruviens ont progressivement pris le contrôle mais sans le transformer en situations de buts. Le Racing semblait satisfait du 1-0 et, bien qu’il apparaisse par le but d’Alejandro Duarte, il n’a pas non plus généré de danger.

La reprise a marqué un tournant pour le match, avec la expulsion par rouge direct à la 48e minute du défenseur Lucas Orban. Rester avec un de moins a perturbé les plans de l’Académie et de Pizzi et a enhardi le Sporting Cristal, qui a désormais joué dans un monologue en seconde période.

Les Péruviens ont commencé avec l’objectif de liaison, le travail de Christofer Gonzales à la minute 52 après une bonne triangulation, mais ils sont immédiatement allés chercher plus. La série d’actions offensives des Péruviens, soutenues par la bonne performance de l’Argentin Marcos Riquelme, a grandement compromis le but de Gabriel Arias.

Avec le Sporting Cristal livré à l’attaque et convaincu de ses possibilités, l’histoire a changé à nouveau et, cette fois, de manière définitive. Un bon centre dans la zone qui se trouvait entre les deux centres de visite a terminé Thomas Chancalay à la 84e minute, ce qui a laissé très peu de temps de réaction à l’équipe péruvienne, qui a tenté plusieurs fois de plus mais avec la plaque de but déjà concédée. Malgré le fait que le Sporting Cristal ait eu le dernier de Riquelme à 95 minutes, le Racing a bien résisté avec ses dix joueurs bloqués derrière et Pizzi, cette fois, a souri dans sa saison de hauts et de bas.

Argentinos Juniors coule l’université catholique

Un but de César Florentín à 23 minutes et un autre de Gabriel Hauche dans 51, ils étaient suffisants pour Argentinos Juniors s’imposer à Santiago du Chili en 0-2, certifie avec 6 points sur 6 possibles leur domination dans le groupe F de la Copa Libertadores et quitte le Université catholique. L’équipe argentine est poursuivie par deux points par l’Atlético Nacional, qui a battu mercredi un 4-4 contre l’Uruguayen Nacional, troisième du classement avec un. Le stade San Carlos de Apoquindo était un cadre confortable pour les visiteurs, qui avaient besoin de 23 minutes pour montrer leur supériorité. Une passe profonde filtrée par l’attaquant Hauche a atteint Jonathan Sandoval, qui est passé à Gabriel Floretín. Il a défini croisé et sans problèmes devant le gardien Matías Dituro.

El Bicho, qui s’est consacré au pressage pendant une grande partie du match, a mis la touche finale en début de seconde période, à la 51e minute, avec une tête de l’attaquant Hauche qui a couronné un bon jeu réalisé depuis l’aile gauche.

Les locaux n’ont pas pu trouver leur jeu tout au long du match. Avec très peu de lumières individuelles, celles dirigées par l’Uruguayen Gustavo Poyet ont été désorientées et incapables de résoudre l’intensité de la marque affichée par l’équipe argentine. Le milieu de terrain Luciano Aued, l’un des principaux moteurs de l’équipe croisée, a eu de nombreuses difficultés à générer un jeu offensif, et à nourrir un Fernando Zampedri solitaire. L’attaquant a eu très peu d’opportunités dans la zone et aucun des deux n’a pu épouser le gardien Lucas Chávez.

L’équipe dirigée par Diego Milito a su bien gérer les différents moments du match, combinant la pression à la sortie de l’adversaire avec les pauses nécessaires pour trouver les espaces offensifs et donner de la profondeur à leurs attaques.