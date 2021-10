Sao Paulo fait match nul avec Cuiabá et reste sceptique

10/12/2021 à 05:51 CEST

. / São Paulo

Les São Paulo, réalisé par l’Argentin Hernán Crespo, à égalité 0-0 ce lundi lors de sa visite à Cuiabá et cela continue sans convaincre en championnat brésilien, après avoir bouclé la vingt-cinquième journée. L’égalité a laissé Cuiabá dans la 12e boîte du classement, avec 31 points, et Sao Paulo une place en moins et une de moins, ce qui est très peu pour les fans exigeants de l’équipe, l’un des plus grands du football brésilien. L’équipe de São Paulo a dominé pendant la majeure partie du match, mais n’a pas pu pénétrer la défense serrée de Cuiabá, qui a fermé et misé sur des contre-attaques rapides toujours menées par Clayson, qui a plus d’une fois mis le gardien Tiago Volpi en difficulté.

Le championnat brésilien a comme leader absolu Mineiro athlétique, qu’en ce jour battre Ceará 3-1 avec deux buts de Hulk et un de Diego Costa, il atteint 53 points et maintient l’écart de onze qui le sépare de Flamengo, qui a été imposée par 0-3 à la forteresse et occupe la deuxième position avec 42. En troisième place se trouve le Palmeiras, Quoi perdu 2-4 contre Bragantino, mais a tout de même maintenu la position, avec trois points de moins que Flamengo.