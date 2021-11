Sao Paulo FP1: Hamilton le plus rapide malgré des difficultés précoces

Après avoir été absents du calendrier de Formule 1 de l’année dernière, vingt voitures de F1 se sont enflammées contre Interlagos de Sao Paulo, pour le FP1 du Grand Prix du Brésil 2021 avec Lewis Hamilton de Mercedes le plus rapide.

La principale nouvelle pour le septuple champion du monde, cependant, a été l’annonce qu’il prendra un moteur à combustion interne (ICE) supplémentaire, ce qui lui a valu une pénalité de cinq places sur la grille lors de la course de dimanche, confirmant ainsi toutes les rumeurs qui circulaient dans l’accumulation de ce week-end.

À l’exception de la paire Aston Martin, Sebastian Vettel et Lance Stroll qui a pris la piste après 15 minutes de séance, toutes les autres équipes étaient pressées de se lancer, de profiter de la séance d’une heure avant de se diriger vers les qualifications. pour la course de sprint de demain, la dernière de cette saison, alors que l’expérience F1’1 avec un format de week-end de course différent touche à sa fin.

La séance s’est déroulée dans des conditions nuageuses, Stroll signalant quelques bruines à mi-parcours, et George Russell de Williams signalant que la pluie empirait quelques minutes plus tard, les prévisions météo indiquant un risque de pluie lors de la séance de qualification du vendredi après-midi.

Néanmoins, les conditions sont restées suffisamment sèches pour que les équipes puissent rouler correctement, et par conséquent, Hamilton, qui a commencé sa séance en se plaignant d’un « mauvais » train avant sur sa W12, a récupéré après quelques changements de configuration sur sa voiture et est entré dans le groove pour terminer la session en premier avec un temps record de 1:09.050.

Son rival Max Verstappen n’était bon que pour la deuxième place, à 0,367 seconde du rythme, Sergio Perez affichant toujours une vitesse impressionnante pour terminer la séance troisième et à seulement 0,075 seconde du Néerlandais.

La quatrième place revient à Valtteri Bottas dans l’autre Mercedes, à 0,517 seconde du meilleur temps de son coéquipier.

Pierre Gasly s’est à nouveau mêlé aux poids lourds et a terminé la séance à la cinquième place à 0,830s du meilleur temps.

Carlos Sainz, de Ferrari, a terminé sixième du jour, à plus d’une seconde du meilleur temps, son coéquipier Charles Leclerc derrière lui, septième à 0,018 seconde.

Esteban Ocon était huitième pour Alpine à 0,003 seconde de plus Leclerc avec son coéquipier vétéran Fernando Alonso neuvième dans la sœur Alpine 0.056s plus lent que le Français.

Lance Stroll d’Aston Masrtin était dixième à 1.302 secondes, avec les McLarens de Lando Norris et Daniel Ricciardo hors du top dix respectivement 15e et 19e.

