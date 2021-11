Sao Paulo FP2: Alonso en tête de la session non représentative

FP2 pour le Grand Prix de Sao Paulo 2021 a commencé avec la décision finale sur les enquêtes de Lewis Hamilton et Max Verstappen qui n’a pas encore été annoncée, Fernando Alonso finissant le plus rapide lors de la séance d’essais non représentative.

Au moment où la FP2 devait commencer, le paddock de Formule 1 se démenait pour connaître le résultat de la saga Hamilton/Verstappen avec la FIA, chacun pour sa propre raison.

Hamilton était en pole position lors des qualifications pour la course de sprint hier, mais sa voiture a échoué à l’inspection FIA d’après-session en raison d’une infraction au système DRS, ce qui a entraîné la convocation du septuple champion du monde et de son équipe aux commissaires sportifs.

Verstappen, cependant, a mérité la visite de ses stewards pour avoir tiré un « Inspecteur Seb » sur la Mercedes de son rival et y avoir échoué lamentablement, car il a été surpris en train de jouer avec l’aileron arrière de la W12.

La course en FP2 était axée sur les simulations de course pour la course de sprint, ainsi que pour la course de dimanche, ce qui signifie que lire trop dans les temps enregistrés serait un exercice futile.

Son rythme absolu dans l’Alpine n’était peut-être pas authentique, mais Fernando Alonso a connu ses 15 minutes de gloire en terminant la deuxième séance d’essais le plus rapide de tous avec un temps de 1:11.238.

En tête d’une session pour la première fois depuis 2017, dites-vous ? 😉#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/qNa3xjDMUE – Formule 1 (@F1) 13 novembre 2021

Max Verstappen, qui ne connaît pas encore le résultat de son enquête par les commissaires, a terminé deuxième à 0,864 seconde de l’Espagnol.

La troisième est revenue à Valtteri Bottas, qui était à 0,253s plus loin sur le Néerlandais, suivi d’Esteban Ocon dans la deuxième Alpine qui était à 1,169s du meilleur temps de son coéquipier.

Le champion en titre Lewis Hamilton était cinquième à 1,5 seconde du rythme, mais le véritable souci pour le Britannique est de savoir s’il obtiendra une pénalité pour l’irrégularité du DRS sur sa voiture, ce qui pourrait décider où il commencera la course de sprint.

Sergio Perez était sixième, un dixième et demi de moins que Hamilton, avec Antonio Giovinazzi d’Alfa Romeo septième et 1.759s de moins que le temps de référence.

Le duo Ferrari, Carlos Sainz et Charles Leclerc, étaient respectivement huitième et neuvième séparés de 0,021s.

Kimi Raikkonen était la dernière des 10 meilleures voitures à plus de 2 secondes du rythme.

La course de sprint aura lieu à trois heures et demie de la fin de la FP2, avec des spéculations toujours vives concernant le sort des deux prétendants au titre « enquêtés ». (Suivez-moi sur Twitter @MallakJad)

Résultats de São Paulo FP2 :