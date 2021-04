Sao Paulo l’emporte sur Libertadores après six ans

21/04/2021 à 05:34 CEST

Lima

le Sao Paulo a fait ses débuts ce mardi avec un triomphe en Copa Libertadores à victoire 3-0 au Sporting Cristal et briser une sécheresse de six ans sans gagner en tant que visiteur dans le tournoi international. Après douze départs sans victoire dans les Libertadores, où ils ont accumulé huit défaites et quatre nuls, l’équipe brésilienne a finalement pris les trois points de Lima avec les buts de Luan, l’Argentin Martín Benítez, le meilleur joueur du match; et Éder. Avec cette victoire qui la place Chef de groupe EL’entraîneur argentin Hernán Crespo, qui a relevé le défi d’essayer de remporter le quatrième Libertadores del Sao Paulo, entame également sa nouvelle carrière internationale du bon pied. En ce moment, il y a déjà cinq victoires consécutives que l’équipe tricolore accumule cette saison après en avoir ajouté quatre auparavant au championnat de São Paulo. Le triomphe de Sao Paulo a marqué la première défaite de la saison pour le Sporting Cristal, qui comptait jusqu’à présent tous ses matches par victoires dans les quatre premières journées du championnat péruvien.

Malgré la domination écrasante du tournoi local, l’équipe de Lima a été submergée par les individualités de son rival, qui savait contrôler le jeu sans avoir à avoir la possession du ballon. Les visiteurs ont à peine eu à faire un effort pour gagner l’avantage, car il leur suffisait de Luan Cazase un mauvais rejet de l’Equatorien Washington Corozo pour enchaîner un tir qui a dévié dans un défenseur et s’est terminé dans les filets de Cristal à la 17e minute.Mais c’était épais et imprécis dans les derniers mètres. La meilleure preuve en est celle que l’ailier équatorien Washington Corozo a gaspillé à la 65e minute, ce qui était la meilleure chance de Cristal de tout le match. À ce moment-là, les Péruviens perdaient déjà 0-2 après Benitez Il aurait presque condamné la rencontre avec un tir puissant depuis le bord de la zone très serré jusqu’à la base du poteau.

Dans les dernières minutes, Cristal a baissé les bras et a laissé la place à Sao Paulo pour marquer son troisième but grâce à Éder, un peu que quelques instants avant que Dani Alves ne se caresse, jouant presque comme un autre attaquant. Avec cette démonstration de jeu efficace et intelligent, l’équipe sous le commandement de Crespo présente ses lettres de créance pour être l’un des grands protagonistes du tournoi continental maximum.