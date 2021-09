São Paulo met fin au contrat de Dani Alves

17/09/2021 à 10h50 CEST

Il est officiel que c’était un secret de polichinelle. Le Brésilien de São Paulo a trouvé un accord avec Dani Alves pour la résiliation du contrat du joueur et, ainsi, séparer définitivement leurs chemins. Une relation contractuelle qui il a duré jusqu’en décembre 2022.

L’entité de São Paulo a publié un communiqué ce vendredi dans lequel ils annoncent que le légendaire ailier brésilien cesse de faire partie de l’équipe première en raison de son absence dans les premières séances d’entraînement. Le joueur, par l’intermédiaire de ses agents, a déclaré au club qu’il ne reviendrait pas s’ils ne lui payaient pas ce qui lui était dû.

NOTE OFFICIELLE O São Paulo Futebol Clube communique qu’aucune date de la page n’a été signé un accord pour le licenciement du joueur Daniel Alves, qui a un lien avec le club até de 10 de 2022. pic.twitter.com/s7P18TtG5x – São Paulo FC (@SaoPauloFC) 17 septembre 2021

“São Paulo Futebol Clube annonce qu’aujourd’hui un accord a été signé pour le licenciement du joueur Daniel Alves, qui entretenait une relation avec le club jusqu’en décembre 2022”précise le communiqué publié par le club tricolore.

En effet, vendredi dernier, le joueur n’a plus été vu sur les lieux du « Tricolor del Morumbi », qui devait être la date de son retour après ses engagements internationaux et leurs vacances respectives. Alves a indiqué qu’il était soit payé, soit qu’il ne jouait pas, et São Paulo a répondu en le repoussant de la dynamique de l’équipe première.

Le club reconnaît la dette envers le joueur, c’est pourquoi ils vous ont proposé une alternative pour diviser le paiement. Cependant, l’attitude du Brésilien n’a pas plu au conseil d’administration de São Paulo, qui a rompu toute relation avec le joueur et a fini par annoncer que la négociation du paiement de la dette passée à la direction juridique et financière De l’entité.

Immergé dans une crise

São Paulo est définitivement en crise. Le conseil d’administration du ‘Tricolor’ devra monter une histoire convaincante qui va bien au-delà des critiques de Dani Alves, qui a décidé de partir pour des défauts de paiement totalisant 3 millions d’euros.

Ils sont 18 millions de reais brésiliens ; ce que certains supposent 3 millions d’euros cumulés de défauts de paiement au club sur deux ans. Dani Alves s’est armé de raisons et de sa tolérance pour le club dont il est fan depuis l’enfance en raison de l’influence paternelle a atteint la limite. Et face à personne et au peu de volonté de parvenir à un accord valable de la part de la directive qui oriente Julio Casares, l’ex du Barça a planté et a décidé de quitter le ‘Tricolor Paulista’, où vous avez joué au cours des 24 derniers mois.

Bref, São Paulo a une dette envers le joueur qui a empêché Alves de continuer dans l’équipe malgré le fait qu’il avait un contrat jusqu’en décembre 2022. Tout a commencé avec le joueur décidant de ne pas assister aux séances d’entraînement de l’équipe, communiquant par l’intermédiaire de ses agents que Il ne reviendrait pas tant qu’il n’aurait pas reçu ce qui lui était dû.

Prochaine destination, Flamengo

Enfin le Brésilien a décidé de prendre un autre chemin mais sans quitter le Brésil. Comme l’a révélé ce mardi en exclusivité le portail d’information ‘FootMercato’, Dani Alves deviendra un joueur de Flamengo, assurant que l’ancien joueur du Barça recevra une offre dans les prochains jours. “Le club de Rio a pris des mesures et vous avez déjà contacté directement leurs représentants. L’accord est en route”dit l’information publiée.

Rester au Brésil vous assure de rester sur le radar d’observation de Tite, car son obsession est d’être dans la prochaine Coupe du Monde du Qatar en 2022. Il pourrait aussi rejouer presque sans parenthèses, ce qui lui permettrait d’être dans l’appel que son entraîneur va donner vendredi pour le triple match en octobre. La saison sud-américaine se termine en décembre, elle conviendrait donc à la fenêtre hivernale du football européen.