17/05/2021 à 03:31 CEST

Palmeiras et Sao Paulo, sans aucun doute les deux meilleures équipes de São Paulo, s’affronteront dans la toute finale du principal tournoi régional au Brésil. Un double duel dans lequel Verdao, l’actuel champion, cherchera son troisième titre sous la direction du Portugais Abel Ferreira (après les Libertadores et la Copa do Brasil), tandis que le Tricolor, dirigé par un Hernan Crespo qui a secoué l’équipe, tentera de briser la sécheresse du titre qui s’est étirée depuis 2012.

Dans les demi-finales d’un match, disputées ce dimanche, Palmeiras a battu un Corinthians sans âme (0-2) avec une grande autorité, avec des buts de Victor Luis Oui Luiz Adriano; pour sa part, Sao Paulo a été bien supérieur à Mirassol, qu’il a battu 4-0 avec des buts de Bosquet, dans la première moitié, Pablo, Gabriel Sara Oui Luciano.

Le triomphe de Palmeirense a eu des conséquences immédiates à Timao, qui venait d’être éliminé au cours de la semaine à la Copa Sudamericana. La direction du club a immédiatement licencié Vagner Mancini, qui avait été embauché en octobre. L’entraîneur, qui a été très contesté par le tordu, a vécu quelques mois avec beaucoup de turbulences dans un club noyé par les dettes et sans force financière pour reconstruire une équipe qui ne soit pas à la hauteur. Un Brésilien compliqué arrive pour les Corinthiens.

Les Verdao ont gagné sans écheveler, montrant qu’aujourd’hui ils sont une équipe bien supérieure à leur rival maximum, qui avait déjà endossé un 4-0 lors de la dernière édition du Brasileirao.

NOUS SOMMES TOUS UM!

ALLONS ENSEMBLE POUR MAIS UMA DECISÃO 👊 # NadaMudou #AvantiPalestra #CORxPAL pic.twitter.com/vK4df4VM1t – SE Palmeiras (@Palmeiras) 16 mai 2021

Les de Abel Ferreira, après avoir perdu les finales de la Supercopa do Brasil (contre Flamengo) et de la Recopa Sudamericana (contre Defensa et Justicia), ils sont dans un moment impressionnant et accumulent sept victoires consécutives entre le Championnat Paulista et la Coupe Libertadores, où ils sont déjà assuré de la direction du groupe A avec deux tours à jouer.

Même le penalty manqué à la 85e minute par Luan, qui a envoyé son tir à la barre transversale, ne peut servir d’excuse à Timao, qui n’a pas pu mettre le gardien en difficulté Weverton. En attaque, les Corinthiens étaient un encéphalogramme plat.

LE SAO PAULO AUX URGENCES HISTORIQUES

Gabriel Sara, l’un des footballeurs les plus déstabilisateurs de Sao Paulo

Hernán Crespo a atterri à Sao Paulo en février avec une seule mission: remporter un titre au plus vite. Et, chronologiquement, le premier qui a une chance de gagner est le championnat Paulista, que l’équipe de Morumbi a pris très au sérieux dès le premier jour.

La qualification pour la grande finale, qui aura les dates définies ce lundi, est une conséquence directe de la levée que l’entraîneur argentin a appliquée à une équipe abattue., qui a honteusement perdu le dernier Brasileirao.

Le sérieux de Crespo s’est concrétisé en premier lieu lors de la phase régulière, ce qui a permis à son équipe de définir tous les tours de qualification à domicile (ce qui se produira également en finale contre Palmeiras). Vendredi, en quarts de finale, Tricolor a battu La Ferroviaria (4-2), et 48 heures plus tard, en demi-finale, ils ont enfreint une nouvelle victoire, cette fois contre Mirassol (4-0) avec une autre très bonne performance collective. Il est à noter que dans les deux matches, il y avait quatre buteurs différents. Il y a déjà sept victoires consécutives, entre Paulista et Libertadores, au stade Morumbí pour une équipe convaincue d’avoir la force nécessaire pour regagner un titre.