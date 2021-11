Sao Paulo Takeaways: Ne piquez pas un ours endormi

Nous commençons à manquer de superlatifs pour décrire la saison 2021 de Formule 1 et la bataille pour le titre en cours avec Lewis Hamilton et Max Verstappen, car chaque week-end de course semble produire une nouvelle forme de drame ou d’intrigue unique.

Sao Paulo n’a pas renversé la tendance et a même fait tout son possible pour servir un week-end de F1 au cours duquel les producteurs de Drive to Survive de Netflix se sont frottés les mains avec joie à la perspective des cotes d’écoute de l’épisode, couvrant la course au Brésil, aura.

Nous sommes entrés dans le week-end à Sao Paulo avec le secret le moins bien gardé enfin révélé, à savoir Hamilton prenant un moteur à combustion interne (ICE) supplémentaire et recevant l’inévitable pénalité de cinq places sur la grille, le tout à la joie du Dr Helmut Marko, qui s’est fixé courageusement, sinon bêtement, l’objectif de gagner au Brésil, après avoir gagné au Mexique.

Vous ne pouvez qu’imaginer la joie de l’Autrichien une fois qu’il a été annoncé que Hamilton faisait l’objet d’une enquête pour l’irrégularité du DRS. Seul Verstappen mettant son doigt là où il n’appartenait pas et faisant également l’objet d’une enquête, aurait pu gâcher les célébrations de Marko. Mais ils ont esquivé une balle là-bas, Max étant de 50 000 euros plus pauvre. Je me demande; le Néerlandais soumettra-t-il une note de frais à l’approbation de Christian Horner ?

En bas du paddock dans le garage Mercedes, un autre jeune Autrichien (Toto Wolff dans ce cas) était en train de faire une crise après ces développements malheureux qui assaillaient son pilote vedette.

Et ce qui a rendu les choses plus intrigantes, c’est le fait que ce week-end était, heureusement, la dernière fois de la saison, nous devions assister à la course Sprint que la F1 insiste pour nous enfoncer dans la gorge. Bien que pour être juste dans ce cas, et en raison des nombreux facteurs en jeu, en particulier Hamilton, le Sprint était en quelque sorte très amusant.

Mais quel revirement Hamilton et Mercedes ont exécuté, la W12 semblant être sous stéroïdes grâce à ce tout nouvel ICE, rendant le package Verstappen/RB16B impuissant en réponse, Hamilton remportant le Grand Prix de dimanche de manière dominante.

Ainsi, malgré un sujet dominant le week-end, quelques plats à emporter étaient disponibles pour nous.

Pourquoi Wolff était-il si bouleversé ?

On perdrait presque le compte du nombre de crises que Toto Wolff a lancées depuis que Hamilton a été disqualifié. Si j’étais lui, j’emmènerais la FIA et les commissaires prendre un verre, car une fois que le septuple champion du monde a obtenu le DQ, son instinct de tueur s’est activé.

Dans ma dernière chronique à retenir de la chronique du Grand Prix de Mexico, j’ai dit que vous ne laissiez aucun espace à Verstappen en référence à la défense inutile du premier tour de Vatteri Bottas sur le Néerlandais au Mexique.

Eh bien, voici une autre règle pour vous : ne jamais énerver Lewis Hamilton, jamais.

En fait, il vaut mieux piquer un ours endormi, car une fois que Lewis est confronté à l’adversité, il est à son meilleur car il trouve cette motivation supplémentaire dont il a besoin pour surmonter un défi.

Bien qu’il ait bien conduit au Mexique pour limiter les dégâts, Hamilton a fait une figure abattue après la course, car il s’est rendu compte à quel point Verstappen est un concurrent coriace, et a passé toute la semaine jusqu’au GP de Sao Paulo à se plaindre de la vitesse à laquelle l’as Red Bull la voiture était.

Fini cet abattement après le Brésil, et les rôles ont tourné avec Verstappen réalisant que son avance de 14 points ne voulait rien dire, après avoir été témoin de la brutalité d’un Hamilton-on-a-mission avec sa performance dans le Sprint et le Grand Prix de Sao Paulo étant un cas clair.

Enfin, pour ce que ça vaut, le DQ de Hamilton était fair-play, et le fait que Mercedes ait décidé de ne pas faire appel est la preuve de l’intégrité de la décision des commissaires, et Wolff devrait être reconnaissant d’avoir un pilote qui peut renverser de telles situations.

La défense de Verstappen aussi bonne que son attaque

Vous devez aimer l’agressivité de Verstappen, d’autant plus qu’elle a été polie et affinée au fil des ans alors qu’il poursuit son chemin pour devenir le package complet. Je vais prendre des risques en disant que ce que le joueur de 24 ans pourrait manquer contre Hamilton, ce sont les années d’expérience supplémentaires.

Au Mexique, il était à l’attaque, et il a frappé, son premier tour sur le duo Mercedes étant l’étoffe des légendes.

Au Brésil, il était le destinataire de l’attaque et il s’est superbement défendu contre un Lewis Hamilton rampant. Il ne s’est jamais trompé et a fait travailler Hamilton pour la victoire. Mais il y avait tellement de choses que le Néerlandais pouvait supporter avant que l’inévitable ne se produise et que Hamilton ne passe.

Cela n’enlève rien au Britannique, mais la Mercedes était la meilleure voiture ce jour-là à Sao Paulo.

Quant à l’excursion hors-piste du duo, les commissaires ont bien fait de les laisser courir, d’autant plus qu’aucun d’entre eux n’a été sérieusement désavantagé.

Ce qui nous amène au prochain plat à emporter…

Max et Lewis méritent tous deux le titre

Je sais que cela peut sembler une déclaration politiquement correcte, mais c’est vrai, car cela faisait longtemps que nous n’avions pas vu deux prétendants au titre aussi étroitement appariés.

Hamilton et Verstappen ne sont en aucun cas identiques, mais chacun d’eux a ses propres traits et compétences qui ont montré au cours de la saison qu’il n’y avait rien à choisir entre les deux.

Pendant le Grand Prix, une fois que Hamilton a terminé deuxième et à environ 3,4-3,5 secondes de Verstappen, les deux ont commencé à échanger des temps au tour, qui ont duré plusieurs tours, leurs temps étant presque identiques.

Ce qui rend les choses plus intéressantes, c’est que la même analyse peut être appliquée à leurs deux voitures. Chaque voiture a ses propres forces et faiblesses, en fonction de leurs philosophies de conception divergentes, mais sur la gamme de pistes de course F1 visitées cette saison, la W12 et la RB16B ont été à égalité, surtout après que Mercedes a récupéré leur déficit causé par le nouveau plancher règlement pour 2021.

Je l’ai déjà dit, et je le répète ; nous avons le privilège d’assister à cette bataille.

Coups rapides

Un gros succès pour McLaren en tant que dixième place et un abandon ne sont guère les résultats qui leur permettront de se classer troisième au classement des constructeurs. Ferrari semble prêt à gagner cette bataille secondaire. Sergio Perez est toujours sur une courbe ascendante en termes de performances en qualifications, malgré son impuissance en course à protéger efficacement l’avance de son coéquipier. Yuki Tsunoda était de retour à ses manières errantes, avec la voiture de sécurité déployée après son accident avec Lance Stroll, impressionnant à peine les pouvoirs en place chez Red Bull car elle ajoutait une pression inutile sur Verstappen et Perez.

