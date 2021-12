L’OST « la plus attendue » de l’année, « Christmas Tree » de BTS V, s’est classée dans un nouveau palmarès Billboard avant même sa sortie officielle ! Les fans du fabricant du record du monde Guinness se sont rendus sur les réseaux sociaux pour vanter l’impact du « Roi de la K-pop ».

La deuxième OST solo de Kim Taehyung, « Christmas Tree », pour le drame Netflix K « Our Beloved Summer » avec l’acteur de « Parasite » Choi Wooshik et Kim Dami sortira le 24 décembre à 18 h 00 KST / 4 h 00 HE.’

Écoutez « Sapin de Noël » ci-dessous.

L’arbre de Noël de BTS V se classe troisième sur le tableau des chansons tendance de Billboard

Un jour avant la sortie du très attendu « Arbre de Noël » de BTS V, la bande originale s’est classée au troisième rang du classement quotidien des chansons tendance de Billboard (propulsé par Twitter) avec plus de 119 000 mentions.

Sortie du deuxième teaser de « Chrismas Tree »

Jusqu’à présent, les fans de BTS V ont obtenu un certain nombre d’extraits, y compris des vers en anglais et en coréen et deux teasers avant la sortie principale de l’OST de BTS V.

La riche voix de miel de V qui a impressionné le célèbre directeur musical Nam Hye Seung, qui a fait de lui l’OST « principale », reçoit maintenant des éloges de la part des fans. Écoutez le deuxième teaser de « Christmas Tree » ci-dessous.

Les fans louent « l’impact » de Kim Taehyung, qui a réussi à classer une chanson inédite dans le classement Trending Songs

Les fans de BTS V saluent l’impact du « King of K-pop » Kim Taehyung, qui peut classer une chanson avant même sa sortie officielle.

Un fan a partagé: «Je n’arrive toujours pas à croire que l’arbre de Noël domine déjà les charts musicaux bien qu’il ne soit PAS encore LIBÉRÉ. eh bien, cela arrive à chaque fois que Kim Taehyung prend un stylo ! »

Un deuxième fan a ajouté: « C’est IMPACT !!! L’OST by V n’est pas sortie et son succès se fait déjà sentir CHRISTMAS TREE BY V DEMAIN !

« Le sapin de Noël de Taehyung n’est même pas sorti et est déjà entré dans le classement #HotTrendingSongs !! Son impact, l’arbre de Noël arrive », a fait écho un troisième fan.

Je n’arrive toujours pas à croire que le sapin de Noël domine déjà les charts musicaux bien qu’il ne soit PAS encore LIBÉRÉ. eh bien, cela arrive à chaque fois que Kim Taehyung prend un stylo ! — ᵗʰᵛdoka⁷ • 24 décembre V OST (@taexprod) 23 décembre 2021

C’est IMPACT !!! L’OST by V n’est pas sortie et son succès se fait déjà sentir ARBRE DE NOEL PAR V DEMAIN !!!! @BTS_twt pic.twitter.com/fOfmitYyke – RossKimHopeᶜʰʳᶦˢᵗᵐᵃˢ ᵀʳᵉᵉ ᵇʸ ⱽ🎄 |☀️๑˙❥˙❄️✧*🇲🇽 (@RossJungHope) 23 décembre 2021

COMMENT DIFFUSER L’OST ‘CHRISTMAS TREE’ DE BTS V ET LES OBJECTIFS DE STREAMING EXPLORÉS

« Sapin de Noël » sera publié sur la chaîne YouTube officielle de MOST CONTENTS. Abonnez-vous à la chaîne ici.

Suivez également Spotify de BTS V ici pour diffuser la chanson.

Jetez un œil aux objectifs de streaming de l’OST ci-dessous.

En attendant la sortie de « Christmas Tree » le 24 décembre à 18 h 00 KST / 4 h 00 HE, diffusez la liste de lecture de BTS V ci-dessous.

