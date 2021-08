Sapphire Foods lève Rs 1,150 cr des PE pour financer l’expansion

L’investissement afflue dans sa société holding, Sapphire Foods Mauritius, une entité promue par Samara Capital, selon le communiqué.

Sapphire Foods, promu par Samara Capital, qui est le plus grand franchisé de Yum Brands dans le sous-continent indien avec plus de 435 magasins, a levé des fonds crore de Rs 1 150 grâce à un mélange de tours primaires et secondaires de fonds de capital-investissement dirigés par Creador, NewQuest Capital Partners et TR Capital.

En outre, Sapphire Foods a également levé un tour de capital de croissance direct auprès de Creador et le nouvel argent est un mélange de tours primaires et secondaires, a déclaré Sapphire lundi sans divulguer la dilution des capitaux propres.

Sapphire Foods exploite 437 restaurants sous les marques KFC, Pizza Hut et Taco Bell en Inde, au Sri Lanka et aux Maldives en mars 2021.

L’investissement afflue dans sa société holding, Sapphire Foods Mauritius, une entité promue par Samara Capital, selon le communiqué.

“L’argent sera utilisé pour financer l’agrandissement du nouveau magasin car nous pensons que l’entreprise a une base solide et est sur un point d’inflexion, en plus de fournir une sortie partielle à quelques investisseurs”, Sanjay Purohit, directeur général du groupe chez Sapphire Foods, a déclaré sans divulguer le nom des investisseurs qui ont partiellement encaissé.

Sapphire Foods, un opérateur de restauration omnicanal et le plus grand franchisé de Yum Brands dans le sous-continent indien, est soutenu par des investisseurs de renom tels que Samara Capital, Goldman Sachs, CX Partners et Edelweiss.

Sumeet Narang, fondateur et directeur général de Samara India Advisors, a déclaré que le segment de la chaîne QSR, largement représenté par des marques mondiales, est le segment à la croissance la plus rapide sur le marché des services de restauration organisés dans le pays. Sapphire Foods, en tirant parti de la fidélité des clients aux marques KFC, Pizza Hut et Taco Bell, est bien placée pour saisir de nouvelles opportunités et se développer sur d’autres gammes de produits ou marchés.

Avendus Capital a agi en tant que conseiller financier exclusif de Sapphire et UBS Investment Bank a agi en tant que conseiller financier exclusif de Samara Capital.

Samara Capital, fondée en 2007, est une société de capital-investissement de taille moyenne et ses investisseurs comprennent des investisseurs institutionnels de haute qualité et des family offices du monde entier.

Creador est une société de capital-investissement spécialisée dans les investissements en capital de croissance et investit généralement dans la consommation, la vente au détail, les produits de grande consommation, les services financiers, la pharmacie, la santé, les services aux entreprises, la technologie et les médias en Inde, en Malaisie, en Indonésie, à Singapour, au Vietnam, aux Philippines et Sri Lanka. Fondée en 2011, elle gère plus de 2 milliards de dollars d’actifs.

Fondée en 2011, Newquest est une plateforme secondaire dédiée au capital-investissement et possède des bureaux à Singapour, Hong Kong, Pékin et Mumbai. Elle fournit des solutions stratégiques de liquidité aux propriétaires d’actifs de private equity, notamment des fonds de private equity, des institutions financières, des entreprises, des hedge funds et des family offices et gère actuellement quatre fonds avec des engagements de capital de plus de 2,4 milliards de dollars.

TR Capital investit également dans des investissements secondaires en capital-investissement dans la région Asie-Pacifique et fournit des liquidités aux propriétaires de sociétés de technologie, de consommation et de soins de santé par le biais d’une restructuration directe et de fonds secondaires. Fondé en 2007, il s’agit de quatre fonds avec un engagement de capital de 1 milliard USD et possède des bureaux à Hong Kong, Shanghai, Shenzhen et Mumbai.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.