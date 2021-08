S’appuyer sur l’adhésion des titulaires à bord

Jusqu’à ce que les opérateurs historiques soient pleinement impliqués, les investisseurs en capital patient à long terme devront rester patients.

La monétisation des actifs n’est pas une idée nouvelle, ni dans le concept ni dans l’exécution. Plusieurs personnes au sein du gouvernement et des investisseurs soutiennent depuis longtemps que les PPP ne doivent pas se limiter aux nouvelles infrastructures et qu’il existe un potentiel d’amélioration de l’efficacité significatif dans les actifs d’exploitation du gouvernement. Au cours de la dernière décennie, plusieurs transactions d’actifs d’exploitation ont été mises sur le marché, et certaines ont été attribuées avec succès. La discussion s’est généralisée au cours des cinq dernières années, alors que les investisseurs mondiaux continuaient de rechercher désespérément des actifs générant des flux de trésorerie et que le gouvernement ne pouvait pas rendre le risque de construction finançable.

Plusieurs tournées de présentation ont été organisées pour promouvoir les opportunités d’investissement dans les actifs d’exploitation du gouvernement. Le dernier a eu lieu en février 2021, qui a été abordé par le Premier ministre, et a sollicité les commentaires des investisseurs et des experts. Dans ce contexte, la question clé dans l’esprit des investisseurs est de savoir quand la vague promise d’opportunités d’investissement arrivera-t-elle sur le marché ?

L’une des principales raisons du long décalage entre les annonces et les actions est la résistance des organisations en place, qui, comme les êtres vivants, ont un besoin pathologique de continuer à exister et à se développer. Le succès du National Monetization Pipeline (NMP) dépendra de manière critique de la mesure dans laquelle le Département de l’investissement et de la gestion des actifs publics et le NITI Aayog ont été en mesure de convaincre les PSU concernées d’être investies dans la réussite du programme.

Le précédent en est un indicateur et constitue un argument de poids pour résoudre les problèmes qui surviennent lors de la préparation du projet. Ainsi, les routes et aéroports inclus dans le NMP pourraient atteindre assez rapidement le stade de la transaction. La prochaine série de six aéroports est en préparation depuis un certain temps. Les aéroports de Kolkata et de Chennai ont connu par le passé une forte résistance interne à la privatisation ; ils seraient un test de combien cet obstacle s’est affaibli. La vente de la participation minoritaire de l’Airports Authority of India dans le DIAL et le MIAL ne rencontrera peut-être pas autant de résistance interne, mais l’intérêt des investisseurs dépendra de la manière dont le « droit de premier refus » avec l’actionnaire majoritaire est traité.

Les enchères des mines de charbon sont en cours. L’activité des tours de télécommunication est bien établie et les opérateurs historiques sont devenus des acteurs marginaux du secteur. Le PPP dans les terminaux des grands ports a près de deux décennies d’histoire, ce qui pourrait affaiblir la résistance des syndicats. Ce deuxième ensemble comprend des secteurs qui ont un marché concurrentiel, et la tarification de la production n’a pas besoin d’être réglementée. C’est donc un domaine de moins où les titulaires pourraient traîner les pieds.

À l’instar des ports, les centrales d’énergie renouvelable et hydroélectriques attireront un grand intérêt des investisseurs étant donné qu’elles auront des AAE et des tarifs réglementés pré-approuvés. Les centrales hydroélectriques gagneront en valeur à mesure que la proportion d’énergies renouvelables augmentera dans le réseau. Il pourrait être utile de reconsidérer dans quelle mesure les centrales hydroélectriques devraient être conservées de manière à ce qu’elles puissent être utilisées par le gestionnaire de réseau.

Bien que les stades sportifs et l’immobilier urbain ne nécessitent pas non plus de réglementation des prix, je ne les ai pas inclus dans le deuxième ensemble. Dans le passé, les transactions immobilières ont été confrontées à des problèmes tels que la clarté du titre, l’empiètement, etc. Plus important encore, il y a souvent une réticence à signer les transactions immobilières, compte tenu du large éventail d’évaluations potentielles. Aborder les préoccupations réelles et imaginaires en toute probité conduit à ajouter des conditions qui rendent le projet peu attrayant pour les soumissionnaires de haute qualité. La préparation de la transaction du stade Jawaharlal Nehru avait commencé il y a quelque temps, mais n’a pas encore été mise sur le marché. Cette transaction pourrait bien être la voie à suivre pour plusieurs projets similaires.

Les oléoducs et gazoducs sont détenus et exploités par de solides PSU. En outre, la modification du régime de tarification et l’obtention des approbations réglementaires sont des conditions préalables à la structuration des transactions. Ceux-ci pourraient bien prendre beaucoup de temps à résoudre. La même chose s’appliquerait aux entrepôts et silos de la FCI, etc. Les chemins de fer ont une histoire de tentatives timides de PPP, qui n’ont pas abouti au stade de l’appel d’offres (plus récemment, des opérations de trains privés), ou les investisseurs ont couru en difficulté par la suite (comme dans le cas des opérations de trains de conteneurs privés).

C’est dans le contexte de la troisième série que je m’inquiète de l’importance excessive accordée à la levée de capitaux comme objectif du programme de monétisation des actifs. La plupart des UPE diront qu’elles peuvent lever des capitaux moins cher que les SPV du secteur privé. C’est un argument valable puisque c’est l’efficacité supplémentaire apportée par le secteur privé qui justifie le coût plus élevé du capital. Ceux qui sont poussés par le dispositif institutionnel (noyau de secrétaires pour la monétisation des actifs) choisiront la voie InvIT. C’est en cours dans la transmission de puissance. Bien que les InvIT fournissent des actifs générant des flux de trésorerie aux investisseurs, ils ne bloquent pas les engagements de performance de la part des investisseurs. Ainsi, il fournit un via-media confortable aux opérateurs historiques et aux investisseurs, manquant ainsi l’opportunité d’améliorer l’efficacité. À l’avenir, ceux-ci pourraient également devenir des obstacles à la restructuration du secteur ; la condition préalable à la création de marchés concurrentiels.

En conclusion, le rythme des progrès de la monétisation des actifs sera déterminé par les organisations en place et leur engagement à assurer leur succès. Jusqu’à ce que les opérateurs historiques soient pleinement impliqués, les investisseurs en capital patient à long terme devront rester patients.

