Saquon Barkley des Giants marque un touché gagnant pour la première victoire de l’équipe en 2021

Saquon Barkley a rejoint les Giants de New York lorsque l’équipe avait le plus besoin de lui.

Le porteur de ballon a obtenu le relais de Daniel Jones en prolongation contre les Saints de la Nouvelle-Orléans, a coupé le terrain et a utilisé toutes ses forces pour filer dans la zone des buts pour donner aux Giants une victoire en prolongation, 27-21.

C’était la première victoire des Giants de la saison.

Le porteur de ballon des Giants de New York Saquon Barkley (26 ans) célèbre son touché en prolongation pour vaincre les Saints de la Nouvelle-Orléans lors d’un match de football de la NFL à la Nouvelle-Orléans, le dimanche 3 octobre 2021. Les Giants ont gagné 27-21 (AP Photo/Brett Duke )

Barkley a réussi son deuxième match consécutif avec au moins deux touchés au total. Mis à part le score gagnant de 6 verges, Barkley a capté une passe de 54 verges de Jones pour porter l’avance à trois points après la conversion de deux points.

Barkley a terminé avec 52 verges en 13 courses avec le score. Il a également réussi cinq attrapés pour 74 verges et le score.

Le porteur de ballon des Giants de New York Saquon Barkley (26 ans) marque lors d’une réception de touché contre le demi de coin des Saints de la Nouvelle-Orléans Marshon Lattimore dans la seconde moitié d’un match de football de la NFL à la Nouvelle-Orléans, le dimanche 3 octobre 2021. (AP Photo/Derick Hingle)

Jones a terminé 28 pour 40 avec 402 verges par la passe, deux passes de touché et une interception avant la mi-temps. C’était le plus grand nombre de verges par la passe que Jones avait enregistrées en un seul match. Kenny Golladay et Kadarius Toney étaient ses principales cibles. Golladay a terminé avec six attrapés pour 116 verges. Toney a réussi six attrapés pour 78 verges. John Ross a réussi le touché. Ross a réussi trois attrapés pour 77 verges.

La Nouvelle-Orléans avait une avance de 21-10 au début du quatrième quart, mais l’offensive n’a rien réussi à rassembler.

Jameis Winston était 17 pour 23 avec 226 verges par la passe et une passe de touché à Juwan Johnson. Taysom Hill a couru pour deux touchés mais a également eu une interception contre James Bradberry.

Alvin Kamara a ouvert la voie au sol avec 120 verges en 26 courses. Marquez Callaway a réussi deux attrapés pour 72 verges.

Le quart-arrière des Saints de la Nouvelle-Orléans, Taysom Hill (7), participe à la première mi-temps d’un match de football de la NFL contre les Giants de New York à la Nouvelle-Orléans, le dimanche 3 octobre 2021. (AP Photo/Derick Hingle)

New York est passé à 1-3 avec la victoire et la Nouvelle-Orléans est tombée à 2-2.