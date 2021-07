Saquon Barkley, un footballeur américain qui joue en tant que porteur de ballon pour les Giants de New York, vise à convertir tous les fonds qu’il obtient des parrainages et des accords marketing en Bitcoin (BTC / USD). Barkley a révélé cette nouvelle haussière lors de l’épisode du 14 juin de The Best Business Show, qui est animé par l’avocat crypto Anthony Pompliano. Apparemment, la décision du footballeur est inspirée par la hausse de l’inflation aux États-Unis.

Selon