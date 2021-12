Saquon Barkley sait qu’il doit bientôt prouver sa valeur aux Giants

Saquon Barkley le sait.

Le porteur de ballon des Giants de quatrième année, qui a été tout simplement spectaculaire lors de sa saison recrue, sait qu’il n’a été rien de plus qu’ordinaire cette saison.

Barkley sait que le monde attendait qu’il revienne à la forme qui a produit un sommet de la NFL à 2 028 verges de mêlée et 15 touchés en 2018.

Il sait quel est son niveau élevé, et il est rongé par le fait qu’il n’a pas pu y revenir depuis qu’il s’est remis de l’horrible déchirure du ligament croisé antérieur de son genou droit qui a détruit sa saison 2020 en seulement deux matchs.

Il sait que les Giants doivent prendre une décision sur son avenir alors qu’il entame la dernière année de son contrat de recrue en 2022, et il sait que c’est compliqué et hors de son contrôle.

Il sait qu’il veut poursuivre sa carrière avec l’équipe qui l’a repêché n°2 au classement général en 2018.

Il sait que la personne qui prend ces décisions ne sera presque certainement pas le directeur général qui l’a repêché et qui a établi de manière célèbre (et injustement) les attentes du Temple de la renommée. Parce que Dave Gettleman ne prendra presque certainement plus de décisions pour les Giants une fois que cette saison perdue arrivera à sa conclusion miséricordieuse.

Barkley sait que ces trois derniers matchs, à commencer par dimanche contre les Eagles au Lincoln Financial Field, sont une sorte d’audition, une période de démonstration de sa valeur pour quiconque finira par prendre des décisions concernant le personnel depuis le grand bureau à l’étage une fois que la poussière sera retombée. ce qui devrait être une intersaison mouvementée.

Saquon BarkleyCharles Wenzelberg/New York Post

Depuis que Barkley a produit ces 2 028 verges en mêlée et 15 touchés en 16 matchs en 2018, il a totalisé 2 212 verges et 12 touchés en 25 matchs entrant dimanche.

Si vous êtes directeur général, quel type de contrat allez-vous signer avec Barkley après avoir vu ses chiffres baisser comme ça – bien que ce soit en grande partie à cause de blessures par malchance ?

Barkley n’a pas produit de match de 100 verges au sol depuis qu’il a marqué 189 à Washington le 22 décembre 2019 – il y a deux ans cette semaine.

Il sait dans son cœur qu’il est le même joueur qui a fait ça, le même joueur qui a disputé sept matchs de 100 verges au sol sa saison recrue et quatre en 2019, mais il sait qu’il ne l’a pas montré sur le terrain.

Barkley sait qu’une solide finition dans ces trois derniers matchs à jouer ne peut que l’aider à atteindre son objectif de rester avec les Giants et de décrocher un nouveau contrat, mais il préfère ne pas y penser pour le moment.

« Je n’ai pas vraiment assez de temps pour vraiment y penser », a déclaré Barkley jeudi après l’entraînement. « J’aimerais être ici pour toujours. Tous les autres trucs [a new contract], je n’ai vraiment pas le temps de me concentrer.

Lorsqu’on lui a demandé s’il croyait que ces trois derniers matchs pourraient l’aider à influencer son avenir avec les Giants, Barkley a répondu : « Je ne vais pas aux matchs avec cet état d’esprit. J’ai peut-être l’air un peu égoïste, mais je veux sortir et finir sur une bonne note pour moi aussi. Continuez simplement à développer cette confiance et à mener l’intersaison et préparez-vous et préparez-vous pour le reste de ma carrière. »

A quoi ressemblera ce « reste » de sa carrière et avec qui cela se déroulera, personne ne le sait vraiment.

Barkley sait qu’il avait l’impression qu’il était sur le point de devenir ce joueur de 2018 et 19 lorsqu’il a produit 126 verges d’attaque et deux touchés lors d’une victoire scintillante en prolongation contre les Saints à la Nouvelle-Orléans lors de la semaine 4. C’était ce match en La Nouvelle-Orléans quand Barkley pensait qu’il était de retour.

Saquon Barkley tente de briser un tacle lors de la défaite 21-6 des Giants contre les Cowboys.Robert Sabo/New York Post

Barkley se souvient que l’entraîneur des demi offensifs Burton Burns lui a dit à Dallas, la semaine après ce match des Saints qu’il est devenu le meilleur joueur sur le terrain, qu’il « avait l’air d’avoir ce regard dans les yeux pendant le match de Dallas, et je l’ai senti « , a déclaré Barkley.

Ensuite, bien sûr, plus de malchance. Au début de ce match contre Dallas, Barkley a marché par inadvertance sur le pied du demi défensif des Cowboys Jourdan Lewis et a subi une entorse à la cheville gauche qui lui a coûté quatre matchs.

Au cours des cinq matchs depuis son retour de la blessure à la cheville, Barkley n’a pas ressemblé au même joueur qui a repris le match des Saints lors de la semaine 4, produisant un total de 234 verges et 118 verges sur réception et marquant un seul touché.

C’est ce qui rend ces trois derniers matchs si critiques pour Barkley et son avenir chez les Giants bleus.

« Pour moi, Saquon est un joueur dynamique lorsqu’il a le ballon entre les mains, a déclaré jeudi le sécurité Logan Ryan. « Il fait des mouvements que beaucoup de gars de la ligue ne peuvent pas faire. Je pense que c’est toujours là, c’est sûr. Je le vois dans la pratique.

Tout le monde – surtout Barkley lui-même – a besoin de le voir dans les jeux.

Ces trois derniers matchs.