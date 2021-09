Sara Bareilles détaille son voyage “profondément émotif” de retour à Broadway

Sara Bareilles est de retour! Eh bien, revenons à Broadway.

L’auteur-compositeur-interprète bien-aimé a détaillé son retour au théâtre lors d’un aperçu exclusif de Return to Broadway, une émission spéciale de 30 minutes présentée par NBC News NOW et animée par Joe Friteuse. Bareilles, qui a joué dans l’ultime frénésie de quarantaine, Peacock’s Girls5eva, a qualifié de revenir dans ses chaussures de serveuse une expérience “surréaliste” après 18 mois d’absence de la scène en raison de l’arrêt de la pandémie de coronavirus.

“Ça a été si intense, profondément émouvant, très surréaliste, complètement excitant et joyeux”, a expliqué Bareilles dans l’avant-première. “Et puis je n’arrive pas à comprendre à quelle vitesse ça commence à se sentir, nous sommes de retour. C’est comme faire du vélo avec un masque en train de se faire vacciner. C’est juste comme ça.”

L’animateur de retour à Broadway, Fryer, interviewera également davantage de plus grandes stars de Broadway avant la réouverture de l’industrie, notamment Noble Eva de Hadestown, Aaron Tveit de Moulin Rouge, écrivain de théâtre Felicia Fitzpatrick, président de The Actors Fund Brian Stokes Mitchell et plus. Les invités discuteront des nombreux changements affectant Broadway et de ce que les théâtres font pour maintenir les problèmes de sécurité pendant la pandémie en cours.