Sara décède, la femme qui était aux soins intensifs de Carthagène depuis près d’un mois après une liposculpture

01/01/2022 à 16:59 CET

Ana Lucas, MAR

Sara, la femme de 39 ans qui dans un état critique aux soins intensifs de Carthagène après liposculpture, est mort, comme l’ont confirmé des sources proches.

La famille de Sara, mère de deux enfants, a soutenu depuis le début qu’elle souffrait erreur medicale en étant opéré pour une opération chirurgie esthétique dans une clinique privée, Vierge de la Charité de Carthagène. L’opération a eu lieu le 2 décembre.

Selon la plainte, des blessures graves ont été infligées à Sara dans un liposculpture effectuée par un médecin Il a commencé ses études au Chili, a continué à Murcie et a terminé à Naples (Italie), qui jusqu’en mai de l’année dernière était chirurgien cardiovasculaire au service de santé de Murcie et a récemment obtenu une maîtrise en médecine esthétique et anti-âge du Complutense de Madrid. .

La famille a engagé Ignacio Martínez, avocat de l’Association des Défenseur des patients, d’exercer une action en justice contre le médecin. Il a décidé de porter plainte auprès du Procureur pour les « blessures graves » subies, en raison de la « imprudence professionnelle », lors de l’intervention que Sara a subie. Des blessures graves qui se sont malheureusement soldées par la mort.

« Cela aurait pu être évité »

Le jeudi 2 décembre, à 8 heures du matin, Sara est entrée à la clinique Virgen de la Caridad, où son chirurgien a loué une salle d’opération pour effectuer une liposculpture. Le médecin a informé la famille qu’au début tout s’était bien passé et que avait un peu déstabilisé.

Sara a rapporté que j’ai déjà fait une abdominoplastie et il demanda s’il pouvait subir cette opération esthétique. Le chirurgien lui a assuré qu’il n’y avait pas de problème.

Ses proches pensent que la femme n’a pas eu besoin d’être opérée. mauvais conseil d’un professionnel », a déclaré l’ex-partenaire de Sara, Ezequiel Nicolás.

Ce qu’ils pensaient être une simple intervention, c’est ce qui l’a envoyé directement aux soins intensifs de l’hôpital Santa Lucía dans un état grave : « Ici, il arrive dans un état presque fatal », a dénoncé le frère.