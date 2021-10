Sara Gilbert et Linda Perry, star de The Conners, sont officiellement divorcées

La star de Conners Sara Gilbert et la chanteuse de 4 Non Blondes Linda Perry sont officiellement divorcées après 6 ans de mariage. PEOPLE a obtenu les documents judiciaires révélant que le divorce avait été finalisé le 15 octobre et que les ex auraient la garde partagée de leur fils de six ans, Rhodes Emilio.

Gilbert et Perry ont reçu « l’ordre de conférer et de partager régulièrement des informations concernant les soins, le bien-être, la santé physique et mentale, l’éducation et le bien-être de Rhodes », explique le document, et les décisions parentales quotidiennes seront « de la responsabilité de la partie dans la maison de laquelle Rhodes réside alors. » Aucune des parties ne recevra de pension alimentaire pour époux.

L’ancien couple a commencé à se fréquenter en 2011 et s’est marié en 2014, accueillant Rhodes en 2015. Gilbert a deux autres enfants, Levi Hawk, 17 ans, et Sawyer Jane, 14 ans, issus de sa précédente relation avec Allison Adler. Gilbert est celui qui a demandé le divorce en 2019, citant des « différences irréconciliables ».

Perry était déterminé à rester positif à propos de la scission dans une interview de janvier 2020 avec PEOPLE, disant: « Tout ce que je peux faire, c’est continuer mon voyage. » La chanteuse rock a expliqué que « tout arrive pour une raison », ajoutant qu’ils « évoluent vers autre chose ». Perry a également dit à Page Six qu’elle « aime toujours[s] et adorer[s] » Gilbert malgré leur séparation. » Ce n’est pas cahoteux « , a expliqué Perry. » Il faut voir la vie comme la vie, et les choses arrivent. Je suis toujours dans une aventure incroyable avec Sara. Je l AIME. Je l’adore. Nous avons un bel enfant ensemble. Donc ce voyage n’est pas terminé, il a évolué vers quelque chose d’autre. »

Après la séparation de l’ancien couple, une source proche de la situation s’est entretenue avec Closer Weekly et a déclaré que les deux femmes « essayaient » d’être « cordiales » pour le bien de leur enfant. « Ils se sont séparés dans le passé, il y a quelques années, mais il n’a pas été officiellement annoncé qu’ils s’étaient remis ensemble », a ajouté la source. « Tous ceux qui les connaissent savent que Sara est la plus facile à vivre et Linda est la plus difficile. On dirait qu’ils viennent de se lancer dans le train-train quotidien de la parentalité et ont décidé qu’il valait mieux rester ensemble. »