Sara Ramírez jouera dans Sex and the City Revival ⋆ .

La lauréate du prix Tony Sara Ramírez (L’anatomie de Grey, Madame la secrétaire, Spamalot de Monty Python) a rejoint le HBO Max Sexe et ville la relance Et juste comme ça …, le nouveau chapitre de la série révolutionnaire HBO. Ramirez jouera le rôle de Che Diaz (ils / eux), un comédien non binaire, queer et debout qui héberge un podcast sur lequel Carrie Bradshaw est régulièrement présentée. Che est une grande présence avec un grand cœur dont le sens de l’humour scandaleux et la vue d’ensemble progressive et humaine des rôles de genre les ont rendus très populaires, ainsi que leur podcast.

La production de la série de dix épisodes d’une demi-heure est prévue à New York cet été.

Et juste comme ça … suit Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) et Charlotte (Kristin Davis) alors qu’elles naviguent dans le voyage de la réalité compliquée de la vie et de l’amitié dans la trentaine à la réalité encore plus compliquée de la vie et de l’amitié dans la cinquantaine.

«Tout le monde à Et juste comme ça … est plus que ravi qu’un acteur au talent dynamique tel que Sara Ramírez ait rejoint le Sexe et ville famille. Sara est un talent unique en son genre, aussi à l’aise avec la comédie que le drame – et nous nous sentons excités et inspirés de créer ce nouveau personnage pour la série.

Les producteurs exécutifs incluent Parker, Davis, Nixon, Julie Rottenberg, Elisa Zuritsky, John Melfi et Michael Patrick King. Les écrivains incluent King, Samantha Irby, Rachna Fruchbom, Keli Goff, Julie Rottenberg et Elisa Zuritsky. La série HBO Sexe et ville a été créé par Darren Star et basé sur le livre de Candace Bushnell.