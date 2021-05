Sara Ramírez rejoint le casting de la suite Sex and the City ⋆ .

Sara Ramírez (Grey’s Anatomy, Madame la Secrétaire) rejoint le casting de la série très attendue Sex and the City suite. La série, intitulée Et juste comme ça … (même si nous allons continuer à l’appeler SATC), rattrape Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) et Charlotte (Kristin Davis) alors qu’elles naviguent dans l’amour, amitié, et datant dans la cinquantaine. Kim Cattrall ne reprendra pas son rôle de l’emblématique Samantha Jones (cast Christine Baranski, vous lâches).

Ramírez joue le nouveau personnage Che Diaz (ils / eux), «un comédien non binaire et queer qui anime un podcast sur lequel Carrie Bradshaw est régulièrement présentée. Che est une grande présence avec un grand cœur dont le sens de l’humour scandaleux et la vue d’ensemble progressive et humaine des rôles de genre les ont rendus très populaires, ainsi que leur podcast. Ramírez a annoncé son casting via Instagram:

Ramírez, qui est sorti comme non binaire l’année dernière et est ouvertement bisexuel, fera partie de la distribution d’ensemble inclusive de la nouvelle série. Ces habitués de la série «élargissent considérablement le cercle social de Carrie, Miranda et Charlotte avec environ une demi-douzaine de nouveaux personnages. Et trois de ces débutants seront des habitués de la série à part entière et des femmes de couleur. »

Le producteur exécutif Michael Patrick King a déclaré: «Tout le monde chez And Just Like That… est plus que ravi qu’un acteur au talent dynamique tel que Sara Ramírez ait rejoint la famille Sex and the City,… Sara est un talent unique en son genre, tout aussi à la maison avec la comédie et le drame – et nous nous sentons excités et inspirés de créer ce nouveau personnage pour la série.

Le casting de Ramírez est un développement passionnant pour la série. Alors que Sex and the City a innové dans sa représentation de la sexualité des femmes et la franchise avec laquelle nous en parlons, il a également dépeint une ville de New York plus blanche qu’un film de Woody Allen. En plus de son manque de diversité, la série a également perpétué certains stéréotypes néfastes sur la bisexualité (comme on le voit dans «Boy, Girl, Boy, Girl» de la saison 3) ainsi que d’autres prises chaudes qui se sont refroidies au cours des décennies suivantes depuis sa finale. . Comme tant d’avant-garde progressistes, la SATC n’a pas bien vieilli à certains égards. Heureusement pour ceux qui sont impliqués, ils ont la possibilité de corriger le cours dans la nouvelle itération de la série, avec une inclusion à la fois devant et derrière la caméra.

Ramírez est un excellent choix pour rejoindre le casting. Lauréate Tony pour son rôle dans Spamalot de Monty Python, leur performance en tant que chirurgien orthopédiste, le Dr Callie Torres, a remporté des éloges tout au long de leur course sur Grey’s Anatomy. Leur mandat dans le drame médical est entré dans l’histoire en tant que personnage LGBTQ + le plus ancien à la télévision. Hors écran, Ramírez est un militant pour les droits LGBTQ + et a reçu le prix Ally For Equality de la Human Rights Campaign Foundation en 2015 et le Trailblazers Award du New York LGBT Center en 2017.

(via Deadline, image: Theo Wargo / . pour VH1 Trailblazer Honors)

