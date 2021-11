Sara Sorribes a forcé le troisième match contre la Slovaquie dans la Billie Jean King Cup

01/01/2021 à 22:47 CET

L’équipe espagnole dirigée par Anabel Medina a débuté dans la Billie Jean King Cup a commencé le ’round robin’ de la finale avec une défaite et une victoire contre la Slovaquie après les matchs de Carla Suárez et Sara s’excuse face à Viktoria Kuzmova et Anna Karolina Schmiedlova, respectivement.

Carla a été le premier à prendre la piste pour affronter le Slovaque Kuzmova, numéro 59 mondial, devant laquelle elle a cédé 6-2, 3-6 et 6-3, bien que la joueuse de tennis canarienne, après un départ quelque peu nerveux et irrégulier, ait fini par livrer une rude bataille. Ce n’était pas suffisant pour terminer le bon match par une victoire, mais il a montré qu’il est à Prague sur ses propres mérites. A 33 ans, il est revenu sur un court couvert où il n’avait plus joué depuis 2018 et il l’a fait en faisant preuve d’un grand niveau et d’une grande adaptation, notamment dans le deuxième set, où le service a également commencé à fonctionner, avec trois points d’as, le dernier de près. la manche. Dans le troisième et dernier set, Kuzmova a mis un point d’intensité de plus et a remporté la victoire pour mettre la Slovaquie en tête.

Kuzmova Le premier tour, 6-2, a été récompensé par un tennis agressif sur cette piste rapide de l’O2 Arena, avec pratiquement aucune opposition du Canarien, dont le service n’a pas fonctionné non plus, à l’inverse de son rival, qui a obtenu 2 points de service directs. Le deuxième set a commencé avec une tendance différente et avec une pause au service de l’Espagnol lors du deuxième match, ce qu’il a confirmé plus tard, pour réaliser une séquence de 3-0.

Les Canaries avaient à son actif sept victoires lors des huit derniers matches individuels de cette compétition, un fond dont elle a profité dans ce deuxième set, où son service a également commencé à travailler, avec trois points « as », le dernier à clôturer la manche. Suárez Il a tiré sur son ancienneté, qui comprenait de gros coups croisés du revers, dont cinq gagnants, qui ont dérangé Kuzmova.

Dans le dernier set, Kuzmova logró rotura de saque en el tercer juego, 3-1, a lo que Suárez replicó con otra a continuación, aunque la eslovaca metió luego intensidad en su juego y logró distanciarse con tras una nueva rotura y ponerse 5-3, para luego confirmarlo y gagner la partie.

Sorribes Il a également eu un match difficile contre Schmiedlova qui n’a jamais donné son bras pour se tordre mais auquel il s’est finalement imposé 6-3, 3-6 et 6-2 forçant le troisième match. SaraTrès bien physiquement, il a remporté le premier tour, mais le jeu s’est compliqué au second. Dans le bris d’égalité, elle a battu le numéro 1 de la Slovaquie de manière considérable.

Sorribes, 37 ans dans le monde, a réussi avec un grand jeu défensif de ballons hauts et de coups coupés pour affronter le coup de vent de Schmiedlova, un joueur de tennis d’une grande puissance et précision, qui risque beaucoup, réalisant presque deux fois plus de coups gagnants que son rival et aussi deux fois plus de fautes directes.

« Je suis super contente, car (Anna Karolina) est une grande joueuse. Contente d’avoir obtenu le premier point pour mon pays », a déclaré l’Espagnole après presque trois heures de jeu. « J’ai essayé de jouer mon jeu tout le temps, et je suis très heureux », a-t-il ajouté. Sorribes.

La finale du double, qui se jouera Rebeka Masarova et Nuria Parrizas face à Viktoria Kuzmova et Tereza Mihalikova, décidera qui obtiendra le premier point de ce groupe C.