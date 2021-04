Sara Sorribes, à la conquête de Bogotá

04/02/2021 à 19:05 CEST

L’Argentine Nadia Podoroska, la Française Caroline García et la Chinoise Saisai Zheng sont les principales favorites du tournoi de Bogotá, dont l’espagnol Sara Sorribes ou l’italien Sara Errani, inclus dans le circuit WTA et qui débutera ce samedi avec les phases préliminaires qui seront tirées au sort ce vendredi.

Le championnat, qui C’est le plus important du circuit féminin en Amérique latine et, cette fois, il sera sous la protection d’une bulle due à la pandémie de covid-19Dans cette première étape, il comptera 32 joueurs, dont quatre seront ajoutés au tableau principal.

Ces joueurs de tennis sont classés entre le 156e et le 245e rang mondial et viennent entre autres des États-Unis, de Suisse, d’Espagne, d’Italie, d’Australie, de France, du Paraguay, de Russie et des Pays-Bas.

Les vainqueurs des qualifications rejoindront la phase principale du tournoi dans laquelle figureront les favoris, ainsi que d’autres joueuses de tennis reconnues dont l’Italienne Sara Errani, l’Espagnole Sara Sorribes, l’Allemande Anna-Lena Friedsam et la Suisse Stefanie Voegele.

« Je suis très heureux, excité et impatient de participer à ce bel événement. Bogotá est un tournoi très spécial pour moi pour de nombreuses raisons: c’était le premier grand tournoi auquel j’ai pu participer, ici j’ai joué ma première qualification et, jusqu’à présent, j’ai aussi eu le meilleur résultat dans les tournois professionnels », a déclaré le Colombien Maria Camila Osorio, qui est déjà classée pour la phase finale.

Le concours, parrainé par Colsanitas, distribuera cette année 250 000 dollars et 280 points WTA pour le champion.

Dans les 27 éditions déjà disputées sans interruption, les participants, entre autres figures, Angelique Kerber, Sloane Stephens et Elina Svitolina, ainsi que Jelena Jankovic, ancien numéro un mondial et champion de l’édition 2013.

Elle a également été tout au long de ces années la plateforme du tennis féminin en Colombie. La première grande référence de ces près de trois décennies de compétition a été Cecilia Hincapié, qui n’était que finaliste de sa première édition, mais a perdu face au Brésilien Sumara Passos.

Un an plus tard, Hincapié a pris sa revanche et a été couronné aux dépens de Fabiola Zuluaga, la gagnante avec le plus de titres (quatre) de ce concours et considérée comme la meilleure joueuse de tennis colombienne de tous les temps.