Sara Sorribes Tormo est éliminée en huitièmes de finale de l’US Open

09/04/2021

Le à 23h00 CEST

Emma raducanu, britannique, numéro 150 de la WTA, remportée en une heure et quatorze minutes par 6-0 et 6-1 au joueur espagnol Sara Sorribes Tormo, numéro 41 de la WTA, en huitièmes de finale de l’US Open. Après ce résultat, le vainqueur sera en huitièmes de finale de l’US Open.

Les statistiques sur le match montrent que la joueuse britannique a réussi à casser le service de son adversaire 5 fois, a obtenu un premier service de 77%, a commis 3 doubles fautes, remportant 72% des points de service. Quant à l’Espagnole, elle n’a jamais réussi à casser le service, a atteint 74% d’efficacité, n’a commis aucune double faute et a remporté 41% des points de service.

Raducanu s’affrontera en huitièmes de finale avec le vainqueur du match dans lequel l’Australien affrontera Ashleigh Barty et le joueur de tennis américain Shelby Roger.

Le tournoi US Open Il se déroule sur un court en dur en plein air et au cours de celui-ci, un total de 234 joueurs de tennis s’affrontent. La phase finale est composée de 128 joueurs parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont gagné lors de la phase précédente du championnat et les joueurs invités. De même, sa célébration a lieu du 24 août au 11 septembre à New York.