Sara Vae Boles a coupé la gorge des jeunes enfants : les flics

Une mère de 36 ans du Michigan fait face à de nombreuses accusations de crime après avoir prétendument tenté de trancher la gorge de ses deux jeunes enfants avant que la police n’utilise une force brutale pour intervenir, selon les autorités. Sara Vae Boles a été arrêté et accusé de tentative de meurtre pour avoir prétendument attaqué son bébé et sa petite fille à l’intérieur de leur maison le jour du Nouvel An, les laissant tous deux hospitalisés dans un état critique, a rapporté WDIV, filiale de NBC à Detroit.

Les autorités disent que les tentatives de meurtre ont eu lieu à Inkster, une ville du Michigan à environ 20 miles à l’ouest de Detroit. Selon le rapport, des agents du service de police d’Inkster ont répondu le 1er janvier à un appel au 911 demandant un contrôle de bien-être dans une maison située dans le pâté de maisons 29500 de la rue Grandview, dans le secteur de Middlebelt Road et de l’avenue Avondale vers 9 heures du matin. Arrivés sur les lieux, les premiers intervenants auraient frappé à la porte d’entrée de la maison, mais personne n’est venu à la porte. Les agents ont ensuite fait le tour du périmètre de la propriété, et l’un d’eux aurait entendu le bruit d’un enfant qui pleurait à l’intérieur de la maison.

Chef de police adjoint Bill Ratliff aurait déclaré que les policiers seraient ensuite retournés devant la résidence et se seraient introduits de force en donnant un coup de pied dans la porte. Une fois à l’intérieur, les policiers auraient suivi le bruit des pleurs dans la maison jusqu’à une salle de bain au premier étage. Là, ils auraient trouvé Boles « agenouillée sur » ses deux jeunes enfants – un garçon de 1 an et une fille de 3 ans – qui saignaient tous les deux et semblaient avoir subi de graves lacérations à la gorge et au cou. Les noms des enfants n’ont pas été divulgués par les autorités.

Lorsque les policiers ont tenté d’intervenir, Boles aurait « lutté » avec les policiers avant qu’ils ne puissent finalement la placer en état d’arrestation. Les policiers auraient trouvé un couteau dans la baignoire qui, selon les enquêteurs, a été utilisé pour trancher et poignarder les enfants. L’arme a été saisie à titre de preuve, a indiqué la police.

Le garçon de 1 an aurait été retrouvé inconscient et l’un des agents sur les lieux a effectué des procédures de sauvetage jusqu’à ce que le personnel des services médicaux d’urgence arrive et transporte les deux enfants dans un hôpital voisin dans un état critique. Peu de temps après son arrivée à l’établissement, le garçon a été transporté par hélicoptère à l’hôpital pour enfants du Michigan à Detroit pour un traitement supplémentaire. Il serait toujours hospitalisé dans un état critique.

La fillette de 3 ans a été soignée et est sortie de l’hôpital.

Le bureau du procureur du comté de Wayne a déclaré que Boles faisait face à deux chefs d’agression avec intention de meurtre, deux chefs de maltraitance d’enfants au premier degré et un chef d’entrave et de résistance à l’arrestation.

Boles a comparu à distance de la prison d’Inkster devant le 22e tribunal de district mardi matin pour sa mise en accusation, où un juge a fixé sa caution à 100 000 $. Elle doit actuellement revenir devant le tribunal le 12 janvier pour une audience sur la cause probable.

Le service de police d’Inkster et le bureau du procureur du comté de Wayne n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

[image via WDIV/YouTube screengrab]

