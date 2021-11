Sarabia brise le sort des pénalités

11/11/2021 à 22:40 CET

L’ailier du Sporting CP, Pablo Sarabia, a mis fin au mauvais bilan de la sélection sur penalty : a marqué le premier penalty, hors tirs au but, depuis septembre 2020 et le premier après avoir raté les cinq derniers tirs. L’Espagne a battu la Grèce au minimum et occupe la première place du groupe B avec un match à jouer.

Le Madrilène, qui l’été dernier a quitté Paris pour le Sporting Portugais, est l’un des footballeurs les plus importants pour Luis Enrique : sa capacité à déborder et son bon rapport au but l’endossent avec une figure avec un certain poids dans l’approche de l’entraîneur. Depuis ses débuts en septembre 2019, l’attaquant a inscrit cinq buts en 15 matches internationaux.

1- Hors tours, @ Pablosarabia92 a marqué le premier penalty pour @SeFutbol 🇪🇸 depuis septembre 2020 et a raté les cinq précédents (2 de S. Ramos contre Suisse, A. Ruiz contre Lituanie, Gerard contre Pologne et Morata contre. Slovaquie) brisant sa pire séquence du 21e siècle. Succès. pic.twitter.com/hhbApjdXMB – OptaJose (@OptaJose) 11 novembre 2021

L’ex de Séville et Getafe est important pour Rúben Amorim au Sporting, où il est prêté jusqu’à la fin de la saison par le PSG : il compte trois buts et trois passes décisives en 14 matchs au total.. Avec 29 points, l’équipe portugaise co-leader en Liga NOS avec Porto, qui compte également les mêmes points : les deux équipes restent invaincues avec neuf victoires et deux nuls lors des 11 premières journées.

L’Espagne, avec un pied et demi en Coupe du monde 2022 au Qatar

Les hommes de Luis Enrique n’ont pas failli face à la Grèce lors de l’avant-dernière journée de la phase de groupes de la phase de qualification et ils se sont hissés à la première place avec 16 points, un de plus que la Suède, rival contre qui la passe se jouera lors de la dernière date.. Cela vaudrait la peine que l’Espagne ne perde pas à domicile : si elle gagne ou fait match nul, ce sera au Qatar 2022.

L’équipe nationale a quitté le carrefour après la défaite contre la Suède et dépend d’elle-même pour participer à la prochaine Coupe du monde, en plus de le faire dans une position privilégiée lors de la dernière journée.. La Suède n’a pas été à la hauteur contre la Géorgie et devra battre l’Espagne lors de la dernière date si elle veut éviter le barrage.