Sarabia met la justice au tableau de bord

28/06/2021

Le à 18:56 CEST

Après la terrible bévue d’Unai Simón qui a dépassé la Croatie, Eder Sarabia met la justice au tableau d’affichage pour l’Espagne. L’attaquant du PSG a résolu dans la surface un jeu qui semblait ne pas s’arrêter pour le mettre 1-1.

Ferran l’a remis, Koke n’a pas fini, Pedri non plus et c’est finalement Sarabia qui, après avoir joué à Livakovic, a marqué le but que l’Espagne avait tant mérité tout au long de la première mi-temps. Koke a eu le premier d’un face à face contre le but croate et Morata, de la tête, il a également fait le tour du but dans une action très nette qu’il a encore gâchée.

L’Espagne est entrée à la mi-temps en égalant, au moins, le match et avec tout pour décider à partir de la seconde. Les sensations ne sont pas mauvaises, mais le manque de visée échoue à nouveau dans les derniers mètres.