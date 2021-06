Sarabia, sur les déclarations de Van der Vaart : “C’était une merde”

22/06/2021 à 11h47 CEST

Daniel Guillen

La fin de l’équipe espagnole, Pablo Sarabia, a défendu l’équipe après les critiques sévères de l’ancien joueur Van der Vaart dans une interview pour Radio MARCA : “Il se trompe dans ses déclarations. Plus lui, étant footballeur… Ce qu’il a fait a été une merde, mais le seul souvenir que j’en ai est la Coupe du monde 2010, dans laquelle il ne s’en sort pas très bien parce que nous nous prenons la finale “.

Le joueur du PSG, qui sa continuité dans la capitale française n’est pas assurée, a insisté sur le fait que le Néerlandais a clairement commis une erreur et fait confiance à l’équipe : “Opinar es gratuito. Es verdad que no me gusta que una persona que sabe lo que es el fútbol valore de esa forma a un equipo. Estamos motivados y con muchas ganas de que llegue el partido ante Eslovaquia para ganar y volver a enganchar a todo le monde”.

Le Madrilène est très clair sur le fait qu’une victoire lors de la dernière journée changerait l’humeur de tout le monde : “Nous ne vivons pas une situation totalement positive. Si nous avions gagné un des deux matchs, tout aurait été vu différemment. Ce qu’il faut faire, c’est gagner mercredi pour tout oublier. L’herbe, les situations extérieures… Nous avons tous doit être un et positif “.

Álvaro Morata, confiant d’être décisif

L’attaquant de la Juventus, Alvaro Morata, a été le principal pointé du doigt pour son manque de but, quelque chose qui a été transcendantal pour l’avenir de la sélection dans ces deux premiers engagements : “Il est fort et motivé, il veut bien faire et marquer. Il l’a déjà fait contre la Pologne et continuera à avoir des opportunités. C’est un footballeur expérimenté et à l’abri de toute critique. Il n’y pense pas car cela ne favorise pas lui du tout”.

Dans cette ligne, l’ailier a reconnu que l’absence de but pèse avant tout dans les phases finales des matches: “Il se peut que l’équipe ait des chances de marquer et ne marque pas et à la fin vient cette anxiété des dernières minutes. Nous devons rester calmes jusqu’à la 90e minute. Nous allons essayer de rendre les gens beaucoup plus accros à la victoire contre la Slovaquie.“.