Saragosse – Barça | Semaine clé pour le leadership

23/11/2021

Agir le 24/11/2021 à 03:12 CET

Semaine clé pour le Barça en Ligue nationale de futsal. Les Catalans affrontent aujourd’hui le premier des deux matches de la semaine, avec une visite au terrain Emotion Saragosse (19h00), un match précoce lors de la neuvième journée. Une rencontre décisive, avant la visite de Jaén samedi.

L’équipe andalouse est deuxième du classement mais à égalité de points avec le Barça, tous deux avec 18 unités dans leur casier. Dès lors, la semaine pourrait décider à elle seule du leadership de la ligue, juste avant que les hommes de Velasco affrontent le tour Élite de la Ligue des champions qui débutera le 1er décembre par un duel contre Dobovec. Le jour 2, les Catalans affronteront le Belge Halle-Gooik et termineront le tour le jour 4 contre l’équipe locale, la Tchèque Plzen.

Alors que le Barça compte neuf victoires consécutives (entre le championnat et la Ligue des champions), l’équipe de Saragosse n’a pas encore signé la première victoire de la saison et elle est classée avant-dernière du classement avec seulement deux points à son casier.

La nouveauté dans l’appel de Velasco pour ce rendez-vous sera le retour de Esquerdinha après un mois d’arrêt pour cause de blessure. Le Brésilien était heureux de pouvoir revenir avant le tour décisif des Élites. « La meilleure façon d’affronter l’Elite est de gagner les deux matches de championnat cette semaine et c’est pourquoi nous ne devons avoir la tête que dans les matches contre Saragosse et Jaén”, a-t-il déclaré dans des communiqués publiés par le club.

Un avis partagé par son compatriote Matheus. « C’est très difficile de gagner six matchs d’affilée dans une compétition car même en championnat, nous espérons continuer dans cette bonne ligne et profiter des deux matchs cette semaine pour continuer à ajouter des victoires et consolider le leadership », a-t-il expliqué. .