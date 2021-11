Saragosse de LaLiga SmartBank : horaires et où regarder à la télévision

01/01/2021 à 22:32 CET

Ronald Gonçalves

Pour continuer avec le LaLiga SmartBank, 14e journée, cette jeudi la rencontre entre les Burgos et le Saragosse, qui se produira au stade municipal d’El Plantío.

Ainsi, l’équipe dirigée par Julien Calero assistera au match après s’être inscrit une défaite contre Ténérife (4-0), une victoire sur Huesca (3-1), une victoire contre Oviedo (3-1) et un match nul avec Lugo (1-1). Ainsi, ils sont situés dans le numéro de poste 14 du classement, où ils se trouvent avec 16 points et -1 de différentiel de buts.

Au lieu de cela, l’équipe de Juan Ignacio Martinez est positionné dans le dix-neuvième place du classement, en ajoutant 13 points et -2 de différentiel de buts. De même, son dernier rapport de résultats un match nul avec Mirandés (1-1), un match nul avec Gérone (1-1), un match nul avec Ponferradina (1-1) et un match nul avec Malaga (1-1).

HORAIRE ET O VOIR LE MATCH À LA TÉLÉ

L’affrontement de Burgos et le Saragosse de la 14e journée de LaLiga SmartBank 2021-2022 aura lieu le Jeudi 4 novembre à 19h, et il peut être apprécié en Espagne grâce à Movistar Allons-y et Movistar LaLiga.