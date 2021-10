Saragosse est la première ville espagnole à publier des NFT

Saragosse est la première ville d’Espagne à publier des NFT, une nouvelle forme de propriété numérique qui gagne du terrain dans le monde entier.

Les TVN sont une nouvelle forme de propriété numérique qui permet aux utilisateurs de posséder un élément de contenu numérique, tout comme ils posséderaient un objet physique. C’est aussi un investissement : la valeur du TVN augmente à mesure que de plus en plus de personnes l’utilisent et adhèrent à la communauté.

Le conseil municipal de Saragosse est récemment devenu le premier organisme officiel en Espagne à mettre en œuvre des NFT. Pendant les Fiestas del Pilar, les visiteurs de leur site ont pu gagner des NFT de Cabezudos de la Pilara, El Berrugón et La Forana, trois événements culturels qui se déroulent à Saragosse.

Les NFT sont non seulement amusants à collecter, mais offrent également des avantages significatifs aux gouvernements en termes d’engagement avec leurs citoyens. Ces objets numériques peuvent être utilisés dans les espaces publics pour dialoguer avec les citoyens et promouvoir l’interaction entre le gouvernement et ses citoyens. Ils peuvent être utilisés par les citoyens pour contribuer à la communauté de manière positive.

Acheter un terrain virtuel

Non seulement cela, mais vous pouvez acheter des NFT terrestres virtuels à Saragosse, alimentés par Next Earth.

Next Earth est une réplique virtuelle de Earth qui vous permet d’acheter des NFT qui sont des actifs de lieux simulés numériquement. Vous pouvez acheter des biens immobiliers virtuels, comme un terrain dans la ville de Saragosse, avec BNB, le jeton natif de Binance Smart Chain.

Il est important de noter que ces propriétés virtuelles sur Next Earth ne sont pas réservées uniquement à Saragosse : n’importe qui peut acheter un terrain dans la ville de son choix.

Et maintenant, ceux qui ont suivi cet espace sauront ce que signifie avoir « acheté » une maison ou un terrain. Mais qu’en est-il de ceux qui n’ont pas fait attention ?

Mouillez-vous les pieds avec l’immobilier virtuel

Next Earth est la première plate-forme alimentée par blockchain qui vous permet d’acheter des NFT (tokens non fongibles) qui sont des actifs de lieux simulés numériquement.

La blockchain garantit que chaque propriété est unique et ne peut pas être répliquée. Cela permet également d’échanger entre les utilisateurs qui souhaitent acheter ou vendre des propriétés virtuelles. En fait, c’est ainsi que les revenus de Next Earth sont générés. De plus, 10 % de chaque achat est reversé à des causes environnementales telles que The Ocean Cleanup, Kiss the Ground et Amazon Watch.

L’immobilier virtuel est un excellent moyen de se mouiller les pieds dans l’espace NFT, car vous pouvez voir ce que cela fait de posséder quelque chose avant d’acheter un objet de collection ou un bien réel tel qu’une maison. Vous comprendrez les avantages et les inconvénients de posséder un TVN avant d’effectuer tout type d’achat, qu’il s’agisse de biens immobiliers, d’œuvres d’art, de films numériques ou de toute autre chose.

Examinons quelques-uns des avantages de posséder un terrain virtuel.

Avantages de l’immobilier virtuel

L’immobilier virtuel vous permet de devenir propriétaire sans avoir à investir dans une propriété physique. Beaucoup de gens n’ont pas assez d’argent pour acheter des propriétés mais ont l’argent pour l’immobilier virtuel. Cela leur donne la possibilité d’acheter sur le marché avec uniquement leur crypto-monnaie.

De plus, l’immobilier virtuel offre un moyen facile pour les personnes qui débutent dans les crypto-monnaies ou la technologie blockchain de se familiariser avec cet espace passionnant. Si vous avez toujours voulu en savoir plus sur la crypto-monnaie mais que vous ne saviez pas par où ni comment commencer, acheter un terrain virtuel sur Next Earth est un excellent point de départ !

Enfin, l’immobilier virtuel donne aux utilisateurs une représentation tangible de leur ville préférée qu’ils peuvent utiliser et même échanger comme une monnaie traditionnelle. Vous ne pourrez peut-être pas visiter Saragosse en personne de sitôt (sauf si vous êtes très chanceux), mais vous pouvez aller en ligne et la « visiter » en y vivant virtuellement sur Next Earth.

Saragosse est une ville espagnole connue pour son marché public, ses divers musées et ses monuments historiques. Envie de vous lancer dans l’immobilier ? Les parcelles de Saragosse sont en attente. Ou peut-être préférez-vous acheter un terrain en France. Tout cela est désormais possible avec l’avènement des NFT, et vous n’aurez pas à vous éloigner de votre écran d’ordinateur pour les réaliser.

Photo de Marcelo Rivas sur Unsplash