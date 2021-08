Sarah Beth cible Hannah et les fans s’enflamment

L’épisode de mercredi soir de Big Brother a repris là où les téléspectateurs s’étaient arrêtés. Au cours de l’épisode de dimanche, le nouveau chef de famille (HoH), Christian, a nommé deux membres de l’équipe Aces, Hannah et Whitney. Alors qu’une grande partie de l’accent était mis sur le pouvoir de veto, l’épisode présentait également les tentatives de Sarah Beth pour faire d’Hannah la cible principale. Mais, en fin de compte, tout ce qui a vraiment fait d’elle, c’est de la faire devenir elle-même la prochaine cible.

Avant le concours de veto, Christian a exprimé qu’il souhaitait que les nominations restent les mêmes afin de ne plus avoir de sang sur les mains. Les invités ont choisi les joueurs Veto, qui comprenaient le HoH, les deux nominés et trois autres choisis par tirage au sort. Hannah a choisi. Jeton Houseguest’s Choice et a choisi Derek X pour jouer. Azah et Claire étaient les deux autres choisies pour concourir. En fin de compte, Christian a remporté une autre victoire en compétition, s’assurant que les nominations resteraient les mêmes et augmentant la cible sur son dos pour être une « bête de compétition » dans la même mesure.

L’épisode s’est terminé avec Sarah Beth dans la salle du journal expliquant qu’il était encore temps pour elle d’essayer de faire sortir Hannah de la maison. Comme Big Brother l’a montré, les tentatives de Sarah Beth pour cibler Hannah n’ont fait que l’agrandir, car des invités tels que Tiffany l’ont maintenant sur leur radar. Sur Twitter, les fans de Big Brother ont pesé sur ce dernier drame. Non seulement ils ont partagé leurs réflexions sur la façon dont Sarah Beth s’est, par inadvertance, devenue la prochaine cible pour beaucoup, mais ils ont également expliqué qu’elle n’était plus dans leurs bonnes grâces non plus.

Sarah Beth tremblait presque dans ce DR à quel point elle était folle qu’Hannah soit en sécurité 😭 #bb23 pic.twitter.com/ZjFKOa0k1B – manquez 2 000 abonnés (@amdeeeeeee) 5 août 2021

Comme mentionné précédemment, Sarah Beth a déclaré lors d’une de ses séances de reprise après sinistre qu’elle visait toujours à faire expulser Hannah. Cependant, les autres invités ont une idée différente.

#bb23 HANNAH : *existe* SARAH BETH : pic.twitter.com/4RpJItDmoX – michael (@michaelcollado) 5 août 2021

Sur Twitter, de nombreux fans n’ont pu s’empêcher de se demander pourquoi Sarah Beth ciblait Hannah. Mais, à ce stade, son objectif de faire expulser Hannah ne lui a laissé qu’une cible plus grande.

Sarah Beth, chérie. Bonne chance. #BB23 — ✨ 𝐓𝐄𝐀𝐌 𝐍𝐎𝐑𝐓𝐇 ✨ (@BBTeamNorth) 5 août 2021

À un moment donné de l’épisode, Sarah Beth a mentionné qu’elle n’allait pas essayer si fort de faire expulser Hannah afin de ne pas devenir une cible. Comme les fans l’ont vu, il semble qu’il soit trop tard pour cela.

Beth GIRL ce qui ne clique pas ! Même si Whitney avait obtenu son veto, Hannah ne rentrait toujours pas chez elle ! #bb23 pic.twitter.com/ZhZe5btUzF – Brittanie (@ItsBriittaniiee) 5 août 2021

Sarah Beth a également partagé qu’elle n’aurait pas été trop bouleversée si Whitney avait remporté le veto. Cependant, ce qu’elle ne savait pas, c’est qu’un autre invité de la maison aurait probablement été mis sur la sellette comme cible à la place de Whitney si elle avait gagné.

sarah beth veut que Hannah y aille cette semaine mais tout le monde est comme #bb23 : pic.twitter.com/c1gRiZuctt — mikey ♉ #Da’VonneisAFH #TiffanyMitchellStanAccount (@resilienceisme) 5 août 2021

Clairement, Sarah Beth veut qu’Hannah rentre chez elle. Les autres invités de Big Brother, et l’alliance Cookout en particulier, ne sont pas d’accord avec cette idée.

sarah beth n’a personne à blâmer mais elle-même pour les personnes qui la ciblent # BB23 pic.twitter.com/EoPfxQzSuU – ️ (@transformermp3) 5 août 2021

Sarah Beth ne voulait pas lui mettre une cible dans le dos en essayant de faire expulser Hannah. Il s’avère qu’elle a fait exactement cela.

Sarah Beth à propos d’Hannah : Vous n’êtes pas en sécurité tant que je suis ici.

Moi : #BB23 pic.twitter.com/lY7DO8l1Xg – Maegan Stooksberry🦄 (@MaeganS1987) 5 août 2021

Depuis que Sarah Beth a jeté son dévolu sur Hannah, de nombreux fans de Big Brother ont dit qu’ils n’étaient pas très satisfaits de ce développement. Fondamentalement, il semble que Sarah Beth soit la seule à vouloir qu’Hannah quitte la maison.

