Sarah Bird quitte Moz après 14 ans à la startup de logiciels de référencement de Seattle, dont 7 en tant que PDG

Sarah Oiseau. (Photo LinkedIn)

Sarah Bird quitte Moz, la startup de logiciels de référencement basée à Seattle qu’elle a rejointe en 2007 et qu’elle a dirigée en tant que PDG pendant plus de sept ans. L’entreprise a été acquise en juin dernier.

Présence de premier plan dans la communauté technologique de Seattle, Bird est un ancien avocat qui a débuté chez Moz en tant que directeur de l’exploitation. Elle est devenue PDG en janvier 2014 après le départ du cofondateur de Moz, Rand Fishkin.

Dans un article de blog lundi matin, Bird a qualifié son passage dans l’entreprise de « merveilleusement sauvage », mais a déclaré : « Il est temps pour moi de passer à autre chose et de faire de la place pour de nouvelles voix, de nouveaux dirigeants ».

Elle a dit qu’elle prévoyait de prendre l’hiver pour « réfléchir, se reposer et chérir ses proches », et dans un e-mail à ., elle a déclaré que ses seuls autres objectifs immédiats étaient de regarder enfin tout « Game of Thrones » et de la perfectionner à la maison. recette du fameux pop-corn au chocolat de Cinerama.

Elle a dit qu’elle ne savait pas ce que l’avenir lui réservait, « mais je sais que ce sera une grande aventure ».

En 2014, lorsqu’elle a pris ses fonctions de PDG, Bird a déclaré qu’elle était enthousiasmée et touchée par l’opportunité de diriger l’entreprise.

« Moz a consommé la majorité de mes heures d’éveil depuis 2007 », a-t-elle déclaré. « J’aime la compagnie. Je suis honoré qu’on me demande de prendre la barre.

La société de marketing par e-mail iContact, une filiale de J2 Global, a acquis Moz au cours de l’été et, en août, Bird a pris le poste de vice-président exécutif et directeur des revenus du groupe Moz, sous J2.

Fishkin et sa mère Gillian Muessig ont lancé Moz en 2004. Initialement connu sous le nom de SEOMoz, il est devenu l’une des meilleures startups de Seattle. Elle était rentable, en croissance et n°10 sur le . 200, notre liste des meilleures entreprises technologiques privées du nord-ouest du Pacifique, lors de son acquisition.

« L’accent partagé sur la fourniture de puissantes solutions de marketing numérique convient parfaitement à notre marque, à notre personnel et à notre communauté », a déclaré Bird dans un communiqué de juin concernant l’acquisition.

Sarah Bird, à gauche, aux . Awards 2017 à Seattle lorsqu’elle a été nominée pour le titre de PDG de l’année aux côtés de Mark Mader de Smartsheet (qui a gagné), de Manny Medina de Outreach, de Matt Oppenheimer de Remitly et de Kieran Snyder, PDG de Textio. (Photo de fichier .)

En 2017, Bird a traversé une période difficile au démarrage, supprimant 28% des effectifs de Moz dans le cadre d’une initiative plus large visant à se recentrer sur l’optimisation des moteurs de recherche alors que d’autres parties de l’entreprise étaient à la traîne.

En juin, Moz employait 177 personnes. La société a acquis six autres startups et avait levé 29,1 millions de dollars de capitaux extérieurs avant l’acquisition.

Fishkin a quitté Moz en 2018 et a quitté le conseil d’administration en septembre 2020. Il dirige maintenant la startup de marketing de Seattle SparkToro.