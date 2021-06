Il semble que, plus que les saisons précédentes, la saison 5 de Rick et Morty proposera des aventures avec toute la famille Smith. Nous en avons vu quelques indications dans la bande-annonce, qui montrait que Rick et les Smith s’étaient tous adaptés dans ce qui semblait être un robot géant semblable à Voltron. D’après la déclaration de Sarah Chalke, ce ne sera pas la seule fois où la famille se réunira, ce qui devrait être amusant.