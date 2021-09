Sarah Dash, membre de Labelle et voix de la première “Lady Marmalade”, est décédée – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Sarah Dash, membre du groupe de musique disco et soul des années 70 LaBelle et à ce titre interprète de la première version du tube mondial “Lady Marmalade”, est décédée ce mardi à l’âge de 76 ans.

C’est son ancienne compagne dans cette formation Patti LaBelle qui a confirmé la nouvelle via son compte Twitter, dans un message dans lequel elle s’est déclarée « cassée ». “Nous étions sur scène ensemble samedi dernier et ce fut un moment tellement puissant et spécial”, se souvient-elle.

Les deux, avec Nona Hendrys, ont fondé LaBelle en 1971 sur la base d’un autre line-up précédent, Patti LaBelle & The Blue Belles, et ont sorti six albums avant de se séparer en 1977, dont l’album “Nightbird” (1974) et leur plus grand hit mondial, “Lady Marmalade”, qui, en tant que single, s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires rien qu’aux États-Unis.

La chanson, devenue un classique intemporel de la musique disco, est revenue sur le devant de la scène grâce à la nouvelle version que Christina Aguilera, Pink, Lil ‘Kim et Mya ont enregistrée en 2001 pour la bande originale du film “Moulin Rouge”, réalisé par Baz Luhrmann.

Dash, né dans le New Jersey en 1945, a collaboré avec d’autres artistes après la dissolution de LaBelle, comme avec Keith Richards seul et avec tout le groupe des Rolling Stones (il apparaît sur son album “Steel”, 1989) ou avec Chic.

Au fil des années, le trio original s’est retrouvé occasionnellement, par exemple pour collaborer sur la chanson « Release Yourself » que Patti LaBelle a incluse sur son album « Burnin » (1991) ou pour la chanson « Turn it out », de l’OST de la film “À Wong Foo, merci pour tout, Julie Newmar” (1995).

Déjà en 2008, 32 ans après leur dernier album, ils se sont à nouveau réunis pour enregistrer un nouvel album, « Back To Now ».