Sarah Drew de Grey’s Anatomy parle du “ plaisir ” de revenir dans la dynamique Japril

En mars, Sarah Drew a partagé des photos du plateau qui montraient qu’il se réunissait avec Jesse Williams, et cela a plongé les fans de Japril dans une frénésie. Et il semblait que cette dynamique entre Jackson et April, ainsi que Drew et Williams, n’avait pas changé du tout, bien que Drew ait quitté la série il y a trois ans. Même si les fans ne devraient pas trop attendre de la réunion de Japril, car ce ne sera pas vraiment une réunion pour les personnages, ce sera toujours agréable de les revoir ensemble après quelques saisons.