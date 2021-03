Sarah Everard: Boris Johnson convoque une réunion urgente sur le chaos «concernant» Clapham Common | UK | Nouvelles

Le Premier ministre présidera aujourd’hui une réunion du groupe de travail gouvernemental sur la criminalité et la justice, qui discutera des mesures à prendre pour protéger les femmes et les filles et garantir la sécurité des rues britanniques. La réunion sera suivie par des ministres, des hauts fonctionnaires de la police et des représentants du Crown Prosecution Service. Cela fait suite à un tollé public à la suite d’une veillée prévue pour Sarah Everard à Clapham Common ce week-end.