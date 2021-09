Sarah Everard : Moment effrayant, un policier tueur arrête la victime dans la rue avant de l’enlever | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Des images Dashcam de Sarah Everard arrêtée dans la rue par Wayne Couzens, 48 ​​ans, ont été publiées. Il avait utilisé sa carte de mandat délivrée par la police métropolitaine et ses menottes pour arracher Mme Everard alors qu’elle rentrait chez un ami à Clapham, dans le sud de Londres, dans la soirée du 3 mars. à l’ambassade américaine ce matin-là, s’est rendu dans une zone rurale isolée près de Douvres dans le Kent, où il s’est garé et a violé Mme Everard, a-t-on dit à Old Bailey.

Le responsable marketing, qui vivait à Brixton, dans le sud de Londres, avait été étranglé avec la ceinture de police de Couzen à 2h30 du matin le lendemain matin.

Marié Couzens a brûlé son corps dans un réfrigérateur dans une zone boisée qu’il possédait à Hoads Wood, près d’Ashford, dans le Kent, avant de jeter les restes dans un étang voisin.

Quelques jours plus tard, au milieu d’une large publicité sur la disparition de Mme Everard, le tribunal a appris comment il avait emmené sa famille une journée dans les bois, permettant à ses deux enfants de jouer à proximité.

Couzens a concocté une histoire sur la menace d’un gang lorsqu’il a été arrêté à son domicile de Deal le 9 mars, mais a ensuite plaidé coupable à l’enlèvement, au viol et au meurtre de Mme Everard.

Mercredi, les parents et la sœur de Mme Everard ont condamné son assassin alors qu’il était assis en train de trembler sur le quai avec la tête inclinée au début de sa condamnation à l’Old Bailey.

Son père Jeremy Everard a demandé au tueur de le regarder en disant: “Je ne pourrai jamais te pardonner ce que tu as fait, de nous avoir enlevé Sarah.”

Susan Everard a déclaré qu’elle était “incandescente de rage” devant ce qu’il avait fait, affirmant qu’il s’était débarrassé de sa fille “comme si elle était une ordure”.

Elle a ajouté: “Je suis scandalisée qu’il se soit fait passer pour un policier afin d’obtenir ce qu’il voulait.”

Sœur Katie Everard a pleuré en disant: “Mon seul espoir est qu’elle était en état de choc et qu’elle n’était pas au courant des choses dégoûtantes qui lui étaient faites par un monstre. Quand vous vous êtes imposé à elle et l’avez violée. “

La commissaire de police rencontrée, Dame Cressida Dick, s’est également rendue au tribunal pour entendre comment l’un de ses propres officiers avait abusé de sa position et utilisé sa carte de mandat pour kidnapper Mme Everard “par fraude” avant de la détenir “de force”.

Le procureur Tom Little QC a suggéré que l’affaire était si exceptionnelle et sans précédent qu’elle pourrait justifier une condamnation à perpétuité, ce qui signifie que Couzens mourrait en prison.

Ouvrant les faits de l’affaire, il a déclaré que la disparition de Mme Everard était l’une des enquêtes sur les personnes disparues les plus médiatisées que le pays ait jamais vues.

Après que son corps a été découvert une semaine plus tard, il a été résumé sur les réseaux sociaux par le hashtag “elle rentrait juste à pied”, qui ne décrivait pas complètement ce qui s’était passé, a-t-il déclaré.

“Bien qu’il soit impossible de résumer ce que l’accusé a fait à Sarah Everard en seulement cinq mots, si cela devait être fait, il serait plus approprié de le faire comme tromperie, enlèvement, viol, strangulation, incendie”, a déclaré M. Little.

Le tribunal a appris que Mme Everard avait été décrite par un ancien petit ami de longue date comme “extrêmement intelligente, avisée et avisée” et “pas une personne crédule”.

Il a dit qu’il ne pouvait pas envisager qu’elle monte dans une voiture avec quelqu’un qu’elle ne connaissait pas “sauf par la force ou la manipulation”, a précisé le procureur.