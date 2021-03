Sarah Everard News: Wayne Couzens accusé du meurtre d’un responsable marketing

L’agent de police Wayne Couzens, 48 ​​ans, est accusé d’avoir kidnappé et tué le responsable du marketing de 33 ans, qui a disparu alors qu’il rentrait à pied de l’appartement d’un ami dans le sud de Londres le 3 mars.

Il portait un survêtement gris et semblait avoir une blessure rouge sur le haut du front.

Couzens n’a parlé que pour confirmer son nom et ses informations personnelles, assis entre deux officiers en civil sur le quai.

Le magistrat en chef Paul Goldspring a placé Couzens en détention provisoire pour comparaître à Old Bailey le 16 mars.

S’adressant à l’accusé, M. Goldspring a déclaré: «Monsieur Couzens, j’envoie votre cas au tribunal de la Couronne siégeant à la Cour pénale centrale, ce que vous pourriez appeler Old Bailey.

La police métropolitaine avait précédemment déclaré que Couzens avait rejoint la force en 2018, servant plus récemment au Commandement de la protection parlementaire et diplomatique, une unité armée chargée de garder le domaine parlementaire et les ambassades à Londres.