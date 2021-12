Sarah Ferguson critique Internet après avoir lu des commentaires critiques sur le travail caritatif : « Wild West » | Royale | Des nouvelles

Sarah Ferguson, 62 ans, a révélé qu’elle avait lu les commentaires laissés sur un article écrit sur son travail caritatif sur MailOnline. La duchesse d’York a expliqué en quoi l’article en question était lié à son travail au Sarah’s Trust et aux sciences humaines, où elle est mécène.

Après avoir relayé certains des commentaires critiques, dont certains faisaient référence au poids de la femme de 62 ans, elle a déclaré: « L’expérience a renforcé mon impression qu’une grande partie d’Internet est un Far West non réglementé. »

Écrivant pour le magazine Spectator, l’ex-femme du prince Andrew, 61 ans, a ajouté: « Après 35 ans aux yeux du public, j’ai appris à le prendre au menton, mais je m’inquiète de l’effet de cette culture en ligne sur mon filles, et plus largement, sur tous nos enfants. »

Fergie a ensuite semblé suggérer qu’elle soutiendrait la fin de l’anonymat en ligne.

« Si vous voulez publier ce genre de chose, on devrait vous demander de le mettre en votre propre nom », a-t-elle déclaré.

Katie Price, 43 ans, avait auparavant mené la charge de faire de l’identification vérifiée une exigence pour l’ouverture d’un compte sur les réseaux sociaux.

Mme Price, anciennement connue sous le nom de Jordan, a présenté une pétition au Parlement.

La pétition a amassé 696 985 signatures, mais le gouvernement a répondu en disant : « La vérification de l’identité des utilisateurs pour les médias sociaux pourrait avoir un impact disproportionné sur les utilisateurs vulnérables et interférer avec la liberté d’expression.

Cependant, dans l’article de Fergie pour le spectateur, la duchesse a également suggéré de se concentrer sur le soi-disant quotient de gentillesse et « d’introduire des » programmes de gentillesse « dans les écoles ».

Elle a poursuivi en affirmant que les établissements d’enseignement qui l’avaient fait avaient signalé une baisse du harcèlement, une augmentation des résultats scolaires et une augmentation de l’estime de soi des élèves.

Les commentaires de la duchesse interviennent quelques semaines seulement après que le prince Harry, 37 ans, et Meghan Markle, 40 ans, se soient prononcés contre Internet sur leur site Web Archewell lorsqu’ils ont révélé qu’ils travaillaient avec la Commission Aspen sur les troubles de l’information.

Le prince William, 39 ans, a également exprimé ses critiques sur Internet.

Le duc de Cambridge, qui a assisté à la finale de l’Euro 2020 avec son épouse Kate, 39 ans, et son fils George, 8 ans, a parlé des abus raciaux dirigés contre Bukayo Saka, 20 ans, d’Arsenal, et le duo de Manchester United, Marcus Rashford, 24 ans, et Jadon Sancho, 21 ans, après que le trio ait raté le match lors des tirs au but contre l’Italie.

« Je suis écœuré par les abus racistes visant les joueurs anglais après le match d’hier soir », a-t-il déclaré.

William a ajouté : « Il est totalement inacceptable que les joueurs doivent endurer ce comportement odieux.

« Cela doit cesser maintenant et toutes les personnes impliquées doivent être tenues pour responsables. »

Mais Sarah Ferguson a poursuivi en révélant comment elle a utilisé l’écriture comme son « évasion ».

La duchesse a récemment publié son premier roman pour adultes Son cœur pour une boussole, qui détaille la vie de l’arrière-grand-tante de Fergie, Lady Margaret Montagu Douglas Scott.