Sarah Ferguson dédie un livre à Eugénie et Béatrice – ‘Vivre la vie selon leurs propres termes’ | Royale | Nouvelles

Sarah, duchesse d’York, fait ses débuts en tant qu’auteur de livres pour adultes aujourd’hui avec la sortie de Her Heart for a Compass. Et elle dédie sa première fiction historique à ses deux filles, les princesses Béatrice et Eugénie.

Sarah a écrit dans son livre : « Ce livre est dédié à mes belles filles, qui ont toute la force et le courage de Lady Margaret.

« Eux aussi ont suivi leur cœur et vivent la vie selon leurs propres termes.

“Ce livre est pour vous, Béatrice et Eugénie, avec tout mon amour.”

La duchesse – également connue sous le nom de Fergie par les fans et les amis – a souvent parlé avec fierté de ses deux filles adultes.

Dans une récente interview avec Hello! magazine, Sarah a raconté comment la princesse Eugénie et son mari Jack Brooksbank sont rapidement devenus de grands parents après la naissance de leur fils August Philip Hawke.

Elle a déclaré: “Vous savez, il est tellement, tellement cool mais vraiment, je suis très fier d’Eugénie – et de Jack parce que ce sont de très bons parents et, comme tous les nouveaux jeunes parents le savent, c’est très difficile, n’est-ce pas n’est-ce pas ?

“Et ils s’inquiètent tellement pour le service de nuit et pour bien faire les choses, et sont-ils assez bons?

“Et est-ce qu’ils ont bien compris ? Et Eugénie est vraiment une super mère donc je suis très fière d’elle.

“Mais finalement, je dis:” Vous avez si bien fait, gardez simplement votre confiance. “

“Le maternage est intuitif, vous n’avez donc pas besoin qu’on vous le dise : vous le saurez.”

La fille aînée de Sarah, la princesse Beatrice, attend son premier bébé avec son mari Edoardo Mapelli Mozzi et est déjà l’heureuse belle-mère du fils de cinq ans du promoteur immobilier, Christopher.

Parlant de la grossesse de Beatrice, Fergie a déclaré: “Le fait que maintenant Beatrice va avoir un bébé est vraiment le rêve.”

Dans une autre interview, la duchesse d’York a évoqué les espoirs pour l’avenir de ses petits-enfants.

Elle a déclaré au Sun : “Mon principal espoir pour mes petits-enfants est qu’ils gardent les pieds sur terre”.

Le premier livre pour adultes de Sarah avait été publié par l’éditeur de fiction romantique Mills & Boon.

Le personnage principal du livre, Lady Margaret Montagu Douglas Scott, a été déterré par la duchesse il y a plus d’une décennie alors qu’elle cherchait dans son arbre généalogique pour apparaître sur Who Do You Think You Are de la BBC.

Alors qu’elle ne figurait pas dans la série, Sarah a décidé de donner vie à son arrière-arrière-tante et d’écrire un roman basé sur elle.

Le livre historique présente des parallèles avec la personnalité et la vie de la duchesse.

Cependant, Fergie a souligné qu’il s’agissait “d’une œuvre de fiction”.

Elle a poursuivi: “J’espère que les gens n’y liront pas trop.

“Ce fut l’occasion de raconter une histoire de découverte de soi et une chance de se sentir plus proche de mon passé.

“J’ai fait Qui pensez-vous que vous êtes? sur moi-même.”

Parlant de ce qu’elle aimerait que les lecteurs retiennent de l’histoire, Fergie a déclaré: “Le message principal que je voudrais que les lecteurs retiennent de l’histoire de Margaret est que peu importe si vous faites des erreurs ou que vous vous trompez, vous continuez et vous battez car ce que vous croyez est votre vérité.

« Vous devez diriger avec votre cœur.

“Personnellement, je me sens plus robuste, authentique, confiant en moi-même et en qui je suis et où je vais que jamais, et ce sentiment se reflète beaucoup à la fin du voyage de Margaret dans Her Heart for a Compass.”