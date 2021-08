Sarah Ferguson défend le “gendre de super-héros Jack Brooksbank” contre des allégations “fabriquées” | Royale | Nouvelles

in

La duchesse d’York, 61 ans, a déclaré que son gendre “super-héros”, Jack Brooksbank, “ne faisait que son travail” après avoir été aperçue aux côtés de trois femmes légèrement vêtues sur un bateau de luxe à Capri. Sarah Ferguson a été interrogée sur les reportages sur le mari de sa fille, la princesse Eugénie, par l’animateur de BBC One Show Gethin Jones lors de l’émission télévisée hier.

Fergie a ouvert sa discussion avec les partenaires d’hébergement gallois indépendants, Gethin et Alex Jones, en parlant de la sortie de son premier roman Her Heart For a Compass.

Elle a décrit son dernier livre, inspiré de la vie de l’arrière-grand-tante de la duchesse d’York, comme « l’un des moments les plus extraordinaires » de sa vie.

Mais Gethin Jones a ensuite interrogé Sarah Ferguson sur les similitudes entre la façon dont la presse a couvert la vie de la duchesse avec son arrière-grand-tante Lady Margaret.

Jones a déclaré: «Le livre commence lors d’une fête, puis très soudainement, la presse se tourne vers Lady Margaret et c’est quelque chose que vous avez vécu.

« En fait, juste au cours du week-end, votre famille a été dans la presse de la même manière.

« Tout d’abord, qu’est-ce que cela vous fait ressentir – en termes de famille – et deuxièmement, à quel point vous êtes-vous inspiré de ces expériences pour le livre ? »

Jack Brooksbank a défrayé la chronique samedi après avoir été aperçu à bord d’un bateau à Capri avec trois femmes légèrement vêtues alors qu’il travaillait comme ambassadeur de la marque pour la tequila Casamigos.

L’homme de 35 ans a même été photographié avec une femme apparemment aux seins nus et le capitaine du bateau sur une photo.

La princesse Eugénie est restée au Royaume-Uni pour s’occuper de l’enfant de six mois du couple, en août.

“Jack, qui était à la une, est un homme d’une telle intégrité”, a déclaré Fergie.

“C’est juste l’une de mes personnes préférées, je l’appelle James Bond, en fait.

«C’est juste un super-héros dans mon livre, et c’est un père formidable, un mari fabuleux.

“Il n’est jamais devant la maison, il aime toujours être à l’arrière et donc pour eux, faire cette histoire est en fait, bien sûr, complètement fabriqué.”

En expliquant pourquoi le mari de la princesse Eugénie était à bord du bateau de luxe, Fergie a déclaré : « Il travaille en tant qu’ambassadeur de Casamigos et il faisait son travail, et je pense donc qu’il est vraiment important que nous clarifions cela pour l’amour de Jack.

