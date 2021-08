Sarah Ferguson devrait assumer certains des parrainages de Harry et Meghan | Royale | Nouvelles

in

La duchesse d’York, 61 ans, pourrait se voir remettre une partie des parrainages des Sussex, selon des sources. Harry, 36 ans, et Meghan, 40 ans, ont cessé d’être des membres actifs de la famille royale l’année dernière et ont déménagé en Californie.

Suite à leur décision en mars 2020, leurs titres militaires honorifiques et leurs patronages royaux ont été abandonnés.

Le duc de Sussex détenait les titres de commandant honoraire de l’air de la RAF Honington, de commodore en chef des petits navires et de la plongée et parrain de l’England Rugby Union (RFU) et de la Rugby Football League (RFL).

Alors que la duchesse était patronne de l’Association des universités du Commonwealth.

Selon une source, Fergie pourrait assumer “certains des parrainages autrefois détenus par le prince Harry et Meghan Markle”.

Meghan a publié un livre pour enfants, The Bench, et Harry a fait l’annonce explosive qu’il publiera un mémoire sur sa vie au début de 2022.

La duchesse d’York a récemment été invitée par la reine à passer des vacances en famille à Balmoral.

Selon des sources, la communication du monarque suggère que d’autres apparitions officielles de Fergie sont attendues.

“Je me dis que, honnêtement, ma belle-mère a été plus une mère pour moi que ma mère”, a déclaré Fergie dans une interview avec Twiggy.

“J’admire absolument la façon incroyable dont Sa Majesté est si moderne… et à quel point elle est flexible, compréhensive, indulgente et généreuse.”