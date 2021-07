Sarah Ferguson dit “Je me suis débarrassée de mon propre chemin” après avoir écrit un roman d’amour | Royale | Nouvelles

Sarah Ferguson est une auteure renommée qui a diverti et ravi les enfants avec ses histoires sur Budgie the Helicopter et Little Red. L’ancienne épouse du prince Andrew a également écrit deux tomes de non-fiction sur la reine Victoria, ainsi qu’un mémoire. Récemment, elle a décidé de se lancer dans le genre de la romance historique et attend maintenant la publication de son roman “Her Heart for a Compass”.

Dans une interview accordée au magazine People, la royale de 61 ans a confié qu’elle avait enfin découvert son moi authentique.

“C’est comme si je m’étais débarrassée de mon propre chemin”, a-t-elle déclaré.

“Je suis vraiment devenue Sarah. La duchesse est là. Le bon vieux Fergie est là aussi.

“Mais Sarah est authentiquement présente.”

Le chemin vers la découverte de soi était en grande partie le résultat de ses recherches sur son ancêtre Lady Margaret Douglas Scott pour son livre.

La duchesse a révélé: “En faisant des recherches sur elle, j’en ai découvert plus sur mon propre ADN, et j’ai trouvé cette résilience, ce courage et ce sentiment d’espoir et d’optimisme.”

“Comme très peu d’informations supplémentaires ont été facilement trouvées à son sujet, il semblait qu’elle serait un véhicule idéal pour moi pour tisser mon histoire.”

Elle a ajouté: “Le livre fait référence aux voyages que Lady Margaret effectue en Irlande et en Amérique, ce qui reflète en fait mes propres voyages personnels.”

Le roman de 400 pages devrait être publié le 3 août par HarperCollins.