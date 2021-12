Sarah Ferguson dit qu’elle « attend avec impatience » son premier Noël en tant que grand-mère | Royale | Des nouvelles

La fille aînée de Fergie, la princesse Beatrice, 33 ans, et son mari Edoardo Mapelli Mozzi, 38 ans, ont ensuite amené un membre supplémentaire au cabinet lorsqu’elle a donné naissance à Sienna en septembre.

Écrivant pour le magazine Spectator, l’ex-femme du prince Andrew, 61 ans, a déclaré: « Ce Noël sera mon premier en tant que grand-mère.

« J’ai hâte de passer du temps avec August et Sienna, et mon beau-petit-fils Wolfie.

« Ils semblent tous trouver ma haute énergie déjà hilarante, ce qui est bon pour l’âme. »

Fergie a ajouté: « Ce qu’il y a de mieux dans le fait d’être grand-parent, c’est de voir à quel point Eugénie et Jack et Beatrice et Edo sont merveilleux en tant que parents.

« Cela me rassure que nous devons avoir fait du bon travail en élevant nos filles et qu’elles le transmettent maintenant. »

La duchesse d’York passe généralement Noël en dehors des festivités officielles du cabinet.

Cependant, il y a maintenant des spéculations selon lesquelles elle pourrait rejoindre la reine, 95 ans, et le reste de la famille royale au cours des prochains jours.

Lors d’un récent épisode de Royal Beat sur True Royalty TV, la correspondante royale de Vanity Fair, Katie Nicholl, et la biographe Ingrid Seward ont discuté des plans festifs de la société.

Mme Nicholl a déclaré: « Andrew sera là.

Mme Seward a ajouté: « Andrew sera certainement là, il est toujours aux côtés de la reine. »

Répondant avec affirmation, Mme Nicholl a ensuite déclaré: « Peut-être que maintenant Philip n’est plus là, Fergie le sera aussi. »

Fergie avait une relation difficile avec le prince Philip, décédé en avril à l’âge de 99 ans, et n’a pas pu rejoindre la famille royale pendant la saison des vacances.

Selon Camilla Tominey du Telegraph, le duc d’Édimbourg « ne lui a apparemment jamais pardonné pour le « toe-gate », lorsque des images compromettantes d’elle en train de gambader avec son conseiller financier, le millionnaire texan John Bryant, ont fait la une des journaux alors qu’elle était en vacances avec sa belle-famille au château de Balmoral en 1992″.

Elle a ajouté: « La duchesse a dû subir l’ignominie d’un petit-déjeuner » atroce « au cours duquel une reine « furieuse » s’est penchée sur les photos des » baisers volés de Fergie « .

« Elle a révélé plus tard le bilan de l’incident sur sa santé mentale, en disant: » C’était tellement grave que je pensais que j’étais cet être humain sans valeur.

« ‘Je pensais que le prince Philip avait peut-être raison’. »

Cependant, parlant au Mail de la célébration de Noël sans ses filles en 2018, Fergie a déclaré: « Je vais regarder Ben-Hur et en profiter vraiment, puis regarder les nouvelles et voir comment vont les filles. »

La duchesse d’York, qui vit avec Andrew au Royal Lodge malgré le divorce du prince en 1996, a ajouté: « Je sais que Sa Majesté adore mes enfants, je suis donc heureuse de les partager – à la fois en août et à Noël. »