Sarah Ferguson donne des conseils sincères à Béatrice et Eugénie – “Comme je vous l’ai appris” | Royale | Nouvelles

La duchesse d’York a écrit une lettre ouverte émotionnelle à Béatrice et Eugénie, publiée dans Good Housekeeping, décrivant des conseils sincères à ses filles bien-aimées. Elle a rendu hommage à Béatrice et Eugénie, louant leur “courage, leur force et leur intégrité”, tout en s’émerveillant du fait qu’elles fondent leur propre famille. Eugénie, 31 ans, et Jack Brooksbank ont ​​accueilli leur fils August Philip Hawke au monde en février.

Beatrice, 33 ans, attend son premier bébé avec son mari Edoardo Mapelli Mozzi cet automne.

Elle est également la belle-mère du fils de son mari, Christopher ‘Wolfie’ Woolf, âgé de deux ans.

Tout en célébrant l’entrée de sa fille dans la maternité, la duchesse tenait à ce qu’elles restent fidèles à son propre principe directeur en tant que parent.

“Rien ne me fait plus plaisir que de vous voir être des mères incroyables”, a-t-elle écrit.

« Lorsque vos enfants font leurs propres voyages, s’il vous plaît, apprenez-leur à être authentiques envers eux-mêmes, comme je vous l’ai appris.

“Dites-leur de toujours essayer de se tourner vers la joie – de voir la nature, d’entendre les oiseaux chanter, de sentir les gouttelettes de pluie qui font sourire les arbres.

Dans un article pour le Sun, l’experte royale Ingrid Seward a écrit que Fergie se sentait mal aimée et peu sûre d’elle lorsque sa mère a fui le nid familial et s’est blâmée pour la décision de sa mère.

Fergie est l’auteur d’un certain nombre de livres pour enfants très populaires, dont “Les aventures de Charlie, Blue et Larry the Lamp Post” et “Budgie the Little Helicopter”.

Elle a promis d’écrire un livre par mois au cours de l’année prochaine “pour créer une jolie bibliothèque pour mes petits-enfants”.