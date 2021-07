Sarah Ferguson exhorte les gens à « se battre pour votre vérité » dans une interview franche sur un nouveau roman | Royale | Nouvelles

La duchesse d’York, une écrivaine prolifique de livres pour enfants, publie son premier morceau de littérature pour adultes le 3 août. Il est basé sur la vie de son arrière-arrière-tante – et la femme de 61 ans dit qu’il contient un message clé. : “Peu importe si vous faites des erreurs ou si vous vous trompez, vous continuez et vous vous battez pour ce que vous croyez être votre vérité.”

Fergie a rencontré Camilla Tominey, rédactrice en chef adjointe de Telegraph, pour discuter du livre, intitulé Her Heart for a Compass, ainsi que d’une série d’autres sujets.

Il est en préparation depuis près de 15 ans – et a été inspiré par des recherches sur l’ascendance avant une apparition prévue dans l’émission « Who Do You Think You Are ? » de la BBC.

Elle n’est jamais apparue dans le programme car l’épisode n’a pas dépassé la pré-production.

La duchesse a déjà écrit et publié 77 livres, principalement pour enfants.

Elle dirige également la chaîne Youtube Storytime with Fergie and Friends, lancée en avril 2020 pour lire aux enfants enfermés tout au long de la pandémie de Covid.

Son cœur pour une boussole se déroule en 1865.

Il raconte comment Lady Margaret Montagu Scott, libre d’esprit et rebelle, a échappé à un mariage arrangé et a défié ses frontières sociales.

Ses parents, le duc et la duchesse de Buccleuch, étaient des amis proches de la reine Victoria.

“Le message principal que j’aimerais que les lecteurs retiennent de l’histoire de Margaret est que peu importe si vous faites des erreurs ou que vous vous trompez, vous continuez et vous vous battez pour ce que vous croyez être votre vérité.”

Ferguson a également confirmé qu’elle avait déjà commencé à écrire un deuxième livre avec sa “collaboratrice et co-auteure” Margaret Kaye.

Elle a ajouté : « Je suis tellement excitée d’être une romancière pour la première fois et je suis ici pour parler de mon livre. Je ne vais pas me concentrer sur la négativité du passé ; à la place, je me concentre sur mes projets créatifs pour l’avenir.”

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait de la sympathie pour la décision des Sussex de déménager aux États-Unis, Fergie a répondu: “Je n’aurais pas la prétention de donner des conseils à Harry et Meghan, sauf pour dire être heureux.”

Sur la propre aventure de Meghan Markle dans l’écriture, la duchesse a ajouté : « Je pense que c’est merveilleux que Meghan ait écrit un livre pour enfants ; l’ayant fait moi-même, je sais l’effort que cela demande.