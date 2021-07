Sarah Ferguson laisse tomber un indice explosif qu’elle soutient les mémoires révélatrices du prince Harry | Royale | Nouvelles

La duchesse d’York a insisté sur le fait que les gens doivent “se battre pour ce que vous croyez être votre vérité” dans un clin d’œil apparent à l’interview d’Oprah Winfrey de Harry et Meghan Markle. Ses commentaires suggèrent qu’elle pourrait soutenir le projet du duc de Sussex de rédiger un livre sur sa vie.

Sarah a fait ces remarques alors qu’elle discutait du roman d’amour historique qu’elle est en train d’écrire, intitulé Son cœur pour une boussole.

Le livre de la duchesse raconte un récit fictif de la vie et de l’histoire d’amour de son arrière-grand-tante Lady Margaret Montagu Douglas Scott.

Sarah a déclaré au Telegraph : “Cela a été l’occasion de raconter mon histoire de découverte de soi, la chance de me sentir plus proche de mon passé, de mes ancêtres et des histoires avec lesquelles j’ai grandi.

“Le message principal que j’aimerais que les lecteurs retiennent de l’histoire de Margaret est que peu importe que vous fassiez des erreurs ou que vous vous trompiez, vous continuez et vous vous battez pour ce que vous croyez être votre vérité.

« Vous devez diriger avec votre cœur.

“Personnellement, je me sens plus robuste, authentique, confiant en moi-même et en qui je suis et où je vais que jamais, et ce sentiment se reflète beaucoup à la fin du voyage de Margaret.”

Interrogée directement sur l’interview télévisée explosive du duc et de la duchesse de Sussex, qui a été diffusée en mars, elle a fait référence à sa propre conversation avec l’animateur de talk-show en 1996.

Sarah a déclaré: “Tout ce que je veux dire à ce sujet, c’est qu’Oprah m’a beaucoup aidé lorsque je suis allé aux États-Unis et qu’elle a été interviewée.

Et la famille royale se préparera probablement à de nouvelles révélations dans ses mémoires, qui devraient être publiées l’année prochaine.

Harry a promis que le tome serait un récit « exact et entièrement véridique » de sa vie.

Il a déclaré: “J’écris ceci non pas comme le prince que je suis né mais comme l’homme que je suis devenu.

“J’ai porté de nombreux chapeaux au fil des ans, au propre comme au figuré, et j’espère qu’en racontant mon histoire – les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises – je peux aider à montrer que peu importe d’où nous venons, nous avons plus en commun que nous ne le pensons.

“Je suis profondément reconnaissant d’avoir l’opportunité de partager ce que j’ai appris au cours de ma vie jusqu’à présent et j’ai hâte que les gens lisent un récit de première main de ma vie qui soit exact et totalement véridique.”

Harry et Meghan ont quitté leurs fonctions royales en mars 2020 dans un mouvement baptisé Megxit.

Le couple vit maintenant dans un manoir en Californie avec leur fils de deux ans Archie et leur fille nouveau-née Lili.