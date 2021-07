Sarah Ferguson partage son chagrin face aux mémoires révélatrices de son père: “J’aurais aimé qu’il n’ait pas écrit” | Royale | Nouvelles

in

La duchesse d’York a parlé de son père, le major Ronald Ferguson, qui a écrit “The Galloping Major: My Life in Singular Times”, publié en 1994. Sarah a partagé ses expériences dans une rare interview approfondie du Royal Lodge, Windsor.

Dans son récit, le major Ferguson a écrit sur les luttes de sa famille avec la famille royale.

En 1988, un journal à sensation a publié une histoire sensationnelle sur son adhésion au Wigmore Club, un club de remise en forme, qui aurait proposé des services sexuels à la carte aux membres.

Il a affirmé qu’il n’avait pas utilisé le club à des fins sexuelles, mais n’a pas été réélu à son poste de vice-président du Guards Polo Club.

En 1993, le major Ferguson avait des ennuis à cause de ses liens avec Lesley Player, une femme avec qui il avait organisé un tournoi international de polo féminin, et son poste de manager de polo du prince Philip a été « brusquement résilié dans une lettre que m’a adressée son secrétaire”.

Dans son livre, publié après le divorce de Sarah et du prince Andrew, le major Ferguson a écrit : « L’impression était que [Prince Philip] avait été conseillé d’effectuer une version royale du nettoyage ethnique en se débarrassant de la famille Ferguson de son cercle.”

Dans son interview, Sarah a également mentionné qu’elle ne célébrait pas la chute de Mazher Mahmood, journaliste à News of the World.

En 2010 et déguisé en cheikh, il a filmé la duchesse en promettant l’accès à Andrew en échange de 500 000 £.

S’adressant à Town & Country, Sarah partage qu’elle a déjà envisagé de poursuivre M. Mahmood, mais n’a pas poursuivi les procédures judiciaires,

Elle a déclaré au site Web : « Un jour, je me suis levé et j’ai pensé : (Nelson) Mandela a pardonné à ses persécuteurs ; Je peux sûrement pardonner et aller de l’avant.

La princesse Eugénie a félicité sa mère dans l’interview, affirmant que Sarah l’avait “autonomisée” ainsi que la princesse Béatrice.

Elle a déclaré: «Mon enfance et ma vie d’adulte ont été améliorées par la spontanéité de ma mère.

«Elle a réussi à nous donner toujours l’éducation la plus amusante et la plus incroyable.

« Non n’est pas un mot dans sa langue, alors chaque fois que nous avons une énigme, maman est capable de nous donner le pouvoir de la voir de l’autre côté. »

Cela survient alors que Sarah se prépare à publier son premier roman, «Her Heart for a Compass», basé la romance historique sur la vie de sa propre arrière-arrière-tante, Lady Margaret Montagu Douglas Scott.

Elle a confié au magazine People : « Je voulais écrire un roman depuis des années et des années et je cherchais la bonne histoire.

“Je cherchais dans l’histoire de ma famille et j’ai été frappé par le fait que nous partagions un nom : Margaret est mon deuxième prénom. Comme très peu d’informations supplémentaires étaient facilement disponibles à son sujet, il semblait qu’elle serait un véhicule idéal pour moi mon histoire autour.”

Par variété, la duchesse travaille sur un traitement de scénario pour son roman historique, Her Heart For A Compass, et est en conversation avec des plateformes de streaming.