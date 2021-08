Sarah Ferguson prétend qu’elle est “Jennifer Aniston” de la vie du beau-fils de Beatrice | Royale | Nouvelles

Sarah a révélé que son beau-petit-fils Christopher Woolf Mapelli Mozzi – connu sous le nom de Wolfie – pense qu’elle est une star de la télévision grâce à son émission YouTube, Storytime with Fergie & Friends. La duchesse d’York a plaisanté sur sa relation avec l’enfant de cinq ans alors qu’elle apparaissait dans un épisode du podcast Femail Half Hour de Sarah Vine sur Mail +.

Après avoir expliqué comment elle se prépare à jouer avec des trains et des camions aux côtés du fils de la princesse Eugénie, August, Sarah a ajouté: “N’oubliez pas que Beatrice a Wolfie qui a cinq ans, alors mon beau-petit-fils pense cela, car il regarde Storytime avec Fergie & Friends, pour lui je suis la Jennifer Aniston de sa vie car je suis très cool.

“Donc, quand il entre, il pense que je suis une star parce que je suis à la télévision sur YouTube.”

Wolfie est le fils du promoteur immobilier Edoardo Mapelli Mozzi, le mari de Beatrice, et de son ex-fiancée l’architecte Dara Huang.

Après avoir laissé ses hôtes en colère avec cette révélation, Sarah a expliqué ce que c’est d’avoir un beau-petit-enfant.

Elle a déclaré: “C’est le plus amusant pour moi parce que les enfants de trois à cinq ans sont mon public.

“J’ai écrit tous ces 38 livres pour des enfants de trois à cinq ans.”

Sarah a fait ses débuts plus tôt cette semaine en tant qu’auteur de romans pour adultes avec la publication de Mills & Boon’s Her Heart for a Compass.

Mais, au fil des ans, elle est devenue une auteure prolifique de romans et de livres pour enfants – avec des titres tels que Budgie the Little Helicopter et Little Red.

Sarah a lancé une émission quotidienne sur YouTube intitulée Storytime with Fergie & Friends en avril 2020 dans le but de divertir et d’engager les enfants pendant le verrouillage.

Au début, Fergie ou l’un de ses invités lisait un petit livre ou une histoire.

Mais la chaîne a finalement évolué pour inclure également des activités pour les jeunes à réaliser à la maison avec de la nourriture et des objets courants.

Les filles de Sarah, Béatrice et Eugénie, sont apparues sur l’émission YouTube en tant qu’invitées.

Beatrice a accueilli Wolfie dans sa vie en épousant son père Edoardo en juillet de l’année dernière.

L’enfant aurait agi à la fois en tant que pageboy et témoin lors des noces secrètes qui ont eu lieu au milieu du premier verrouillage national à la chapelle royale de Windsor.

En mars, Beatrice a parlé de sa relation avec le petit Wolfie et de leur vie quotidienne dans un éditorial qu’elle a écrit pour marquer la Journée mondiale du livre.

Elle a écrit: “Cette année, j’ai eu le grand honneur de devenir belle-mère et j’ai passé un moment des plus remarquables à revenir sur certaines de mes histoires les plus préférées à l’heure du coucher.”

Beatrice a également évoqué l’enseignement à domicile et la façon dont elle et Edoardo s’en sont sortis alors que les écoles étaient fermées en raison de la pandémie.

Elle a écrit: “Mon beau-fils a été, comme beaucoup d’enfants, scolarisé à la maison ce trimestre.

“L’aider à s’engager dans des histoires est un grand voyage pour inspirer l’imagination, la créativité, l’indépendance et l’humour.

“Si vous n’avez pas encore lu les livres Oi Frog de Kes Gray et Jim Field, ils sont rapidement devenus nos préférés.”

En mai, Buckingham Palace a annoncé que Beatrice et Edoardo attendaient leur premier bébé ensemble.

Une déclaration disait: “Son Altesse Royale la princesse Beatrice et M. Edoardo Mapelli Mozzi sont très heureux d’annoncer qu’ils attendent un bébé à l’automne de cette année.

“La reine a été informée et les deux familles sont ravies de la nouvelle.”